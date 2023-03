Diabierna mainta e 5 sospechoso di a planea un asalto riba Lucky Numbers den Playa lo scucha nan sentencia.

MAS NOTICIA luna pasa a mustra cu Fiscal a baha pisa riba e grupo caminda a exigi entre 2 aña y 9 luna di prison y 4 aña di prison pa e grupo.

Luna pasa tratamento di e caso a tuma lugar caminda Fiscal a mustra cu e hombernan C.G.H.(52) di Aruba, M.H.(38) di Aruba, J.I.(57) di Curacao, J.T.(27) di Curacao y G.M.(42) di Curacao biba na Aruba a planea pa haci un asalto arma riba Lucky Numbers na Playa. Tambe ta acusa nan di posecion di arma di candela. Tambe Fiscal a acusa e homber G.M. di a purba horta placa for di cahero di casino. E atraco aki tabata planea pa sosode net e periodo cu tabatin e premio di 2 miyon florin di Lotto pa Deporte.

DOS CURASOLEÑO A BIN PA HACI ASALTO

Hues a bisa cu J.T. y J.I. a wordo acerca na Curacao pa bin haci algo na Aruba. For declaracionnan por a compronde cu ta un persona sera den prison na Curacao a acerca nan pa bay Aruba. E persona aki lo ta forma parti di un grupo hopi poderoso. Ta asina cu M.H. a bay mustra nan e lugar unda e atraco mester sosode. E plan tabata cu J.T. y J.I. lo bay haci e atraco y core bay cu un scooter. Nan lo mester bay na veld di Cricket caminda M.H. ta warda nan pa hiba nan den auto y laga e scooter atras.

ASALTO DIRIPIENTE A PARA

Pa un of otro motibo e atraco no a sigui. Hues a mustra cu a scucha C.G.H. tabata papia den auto cu mester busca un coy tira. El a bisa cu mester un mas. El a bisa cu e homber a bende e cos pa 3200 florin. E ta caro pero mester di dje. C.G.H. lo a bisa cu for di e placa cu haya di e atraco, ta kita tur e gastonan cu el a haci y despues ta parti e placa. E palabracion ta cu e dos di Curacao lo haya mitar di e placa y e otro mitar lo parti den tres. Polis a scucha cu J.I. ta bisa cu lo tin un Van blanco para den e parkinglot dilanti e oficina di number y esaki ta sospechoso. Despues a mira un bus preto ta blo pasa ey banda. C.G.H., cu tabata para den e parkinglot banda di Corte, a bay check. Na dado momento J.T., cu tabata sinta riba un banki, a lanta bay. E atraco no a sigui. C.G.H. a bisa cu dilanti su cas lo tin un dama cu tin 30 mil dollar na un pomp di gasoline y cu lo bay pa haci e atraco ey. E atraco ey tampoco a keda realisa.

VARIOS ACUSADO TA CONOCI PA POLIS

Hues a mustra cu varios di e acusadonan tin carchi di castigo. El a mustra cu M.H. na 2018 a wordo condena na 4 aña di prison pa atraco y na 2020 a wordo condena pa arma. C.G.H. na 2015 a wordo condena na 9 aña di prison pa atraco y na 2020 condena pa arma. J.T. na Curacao a wordo condena pa arma di candela na 2021 y a awor ta sera den su tempo di prueba. G.M. tin carchi castigo cu varios condena pa ladronicia y tambe caso di agresividad. Na 2015 el a wordo condena na 4 aña y 6 luna di prison pa atraco.

FISCAL A BAHA PISA.

Fiscal a señala cu varios di nan tin condena caba pa atraco y tambe posecion di arma. E auto di G.M. lo mester keda confisca mescos pa M.H. Na opinion di Fiscal, ambos auto a wordo usa pa e preparacion. E auto di C.G.H. ta wordo menciona pero no tin prueba cu a wordo usa. Pesey e auto ta wordo debolbe.

Fiscal ta haya cu mester manda señal bon cla cu no ta tolera atraco. El a exigi pa J.I. 2 aña y 9 luna di prison. Pa J.T., G.M. y M.H, el a exigi 3 aña y 4 luna di prison. Fiscal ta considera C.G.H. e cabezante tras di e plan y a exigi 4 aña di prison.

Mayan mainta sentencia ta cay y lo informa comunidad kico ta e decision di Hues.