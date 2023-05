Diabierna mainta Hues di Corte den Promer Instancia ta dicta sentencia den e caso penal cu Ministerio Publico a cuminsa contra e homber B.B.(27). E ta wordo acusa di intento di mata, maltrato severo y violencia publico riba 23 October 2022.

MAS NOTICIA a informa luna pasa cu Fiscal a exigi 6 aña di prison pa B.B.

HINCAMENTO

Luna pasa 17 April 2023, tratamento di e caso a tuma lugar caminda Fiscal a bisa Hues cu B.B. a declara cu el a hinca G.P. 2 biaha na su bariga. E victima G.P. a bisa cu el a wordo hinca 5 biaha y con el a wordo hinca. Fiscal a bisa cu un rato promer cu B.B. a wordo deteni, el a tira e cuchiu afor. Polis a haya e cuchiu. Fiscal a bisa cu for di raport medico ta papia di 4 hinca caminda un di esnan den lomba a perfora G.P. su higra.

Fiscal ta haya cu e momento cu B.B. a hinca, e no a wordo ataca pa G.P. El a bisa cu ora B.B. a mira G.P., el a rabia y a sali for di e auto y core su tras. Na opinion di Fiscal, aki no por papia di defensa propio. Fiscal ta haya cu B.B. no tabatin intension di mata. El a bisa cu B.B. tabata hopi rabia y door di e hincamento, B.B. a tuma e riesgo di por a mata G.P. E forma cu a hinca, a hinca na partinan vital di un hende. Danki Dios cu no tabatin consecuencia fatal.

Fiscal ta haya cu aki por papia di un intento di mata. Pa loke ta e demanda di daño, Fiscal a bisa cu e ta laga esaki na Hues. El a mustra cu e victima a keda afecta pa basta tempo di e hincanan. Fiscal a bisa cu e hincamento a sosode caminda hopi turista ta anda y esaki ta afecta nos turismo.

FISCAL A EXIGI 6 AÑA DI PRISON

Pa cu e castigo, Fiscal a bisa cu e ta tene cuenta cu anterior B.B. a wordo condena caba pa violencia y maltrato severo. Fiscal a exigi 6 aña di prison. Mayan lo informa kico ta e decision di Hues.