Mayan den oranan di merdia, Hues lo dicta sentencia den e caso penal cu Ministerio Publico a cuminsa contra Alvin Howell y Jaqueline van Putten.

MAS NOTICIA por a compronde cu un Hues for di Curacao lo dicta sentencia via video conference.

MALVERSA PLACA DI PARTIDO

Durante tratamento di e caso riba 26 Januari 2023, Fiscal a bisa Hues cu Howell cu ayudo di Van Putten a malversacion 197104 mil florin. Placanan tabata bay via facturanan falso pa cuenta priva di Howell. Esaki ta malversacion di placanan di partido POR. Den e investigacion di Landsrecherche, a usa e filosofia “follow the money”. For di Gobierno a haya casi 500 mil florin pa fraccion di POR pa por cubri su gastonan.

Na opinion di Fiscal, Howell a laga pasa trasaccion di placa di partido riba su cuenta personal. Durante investigacion Howell a laga su abogado facilita un cantidad di facturanan cu ta falso. Landsrecherche durante investigacion no a haya ningun di e facturanan aki.

Fiscal a mustra cu Fonso Advisory a haya algo mas di 65 mil florin. Esaki ta placanan cu Howell a pidi e Stichting pa paga. Na opinion di Fiscal, e factura di pago ta falso. No ta existi Fonso Advisory. Na Departamento di Impuesto no tin ningun informacion. Ta difunto tata di Howell tabata esun tras di Fonso Advisory pero e no ta un hurista manera ta para den documentonan. Fiscal a mustra cu segun Howell e tabata paga su tata pero no tin ningun prueba di esaki. E factura di pago a wordo traha despues cu e tata di Howell a fayece.

Fiscal a sigui bisa cu riba instruccion di Howell, Van Putten a traha factura di 18 mil florin pa Blue is Foundation. E placa aki a usa pa paga trahador di fraccion R.L. No tin ningun indicacion na kende e placa realmente a bay.

E medio E Arubiano, e dama F.B. a haci trabounan pa POR. Tin pagonan lo a tuma lugar pero segun F.B. ta solamente 10 mil florin a haya y no e mas cu 100 mil florin manera facturanan ta mustra. Tin un diferencia di mas cu 90 mil florin. Despues Howell a presenta carta di E Arubiano cu ta bisa cu a haya 22 mil florin for di POR. Segun Fiscal, esaki tabata pa demostra cu Howell a haci pagonan na E Arubiano.

NO POR PRUEBA FALSIFICACION

Fiscal a bisa cu Howell tabata coy placanan di POR pa su propio uso. E ta haya cu tabatin falsificacion di documentonan. Sinembargo den e caso di E Arubiano, el a pidi pa declara Howell liber. Fiscal a bisa cu F.B. a reconoce cu el a traha e facturanan.

Pa Van Putten, Fiscal ta haya cu el a wordo usa. E caso Sinterklaas, caminda ta papia cu Van Putten lo haya 1 mil florin di placa pa Bashi Premie y Howell 10 mil florin, esaki ta den su contra.

MESTER CABA CU CORUPCION

Fiscal a bisa Hues cu e ta haya cu como politico Howell kier a bringa pa habitantenan di San Nicolas. Investigacion di corupcion ta mustra cu Howell a abusa di confianza cu comunidad a pone den dje. Corupcion ta inacceptable y mester baha cu man duro.

CASTIGO EXIGI

Fiscal a exigi pa Howell, 24 luna di prison, kitando e tempo cu e tabata sera. Pa Van Putten, Fiscal a exigi castigo di 200 ora di trabao pa comunidad of 100 dia sera. Ademas Fiscal a exigi castigo condicional di 3 luna di prison cu 3 aña di prueba.

CONFISCA PLACA DI HOWELL

Fiscal a bisa cu tin beslag poni riba cuenta di Howell cu ta algo mas di 49 mil florin. El a exigi pa e suma aki keda confisca. Tambe el a exigi un multa igual na e placa confisca.

Mayan ora e decision di Hues ta conoci, lo informa lesadornan.