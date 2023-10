Awe diasabra, den careda di 10’or y mey di mainta, pa un descuido Maya a sali for di su cas na San Barbola Residence y te den oranan di anochi no a yega cas bek.

Maya ta un Shih-tzu, su famia ta hayando su falta masha hopi mes y ta buscando Maya tur caminda. Maya ta un cacho cu tin su chip.

Si bo por tin Maya of si bo sa unda Maya ta, of si ba mire un caminda, por fabor yama su famia na 5674999 of 5650425. Tambe por manda nos un Facebook message. Nos lo percura di biaha pa avisa su famia.

Su doño ta hopi tristo y ta sigur cu Maya tambe ta ansioso pa regresa su cas