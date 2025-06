Rumbastraat 29, Oranjestad, Aruba

9 juni 2025

Estimado Colegio di Procuradornan General,

Como hurista y ciudadano, mi kier a comparti mi confusion relaciona cu lo siguiente. Mi persona tabata presente na Flip Flop festival dia 7 di juni 2025. Mi a gosa hopi di e ambiente creativo cu e evento tabata tin, pero mi tin hopi preocupacion cu e echo cu e artista Beele a huma cannabis publicamente dilanti mas cu 10.000 hende y den presensia di entre otro ministernan y parlamentarionan di AVP/FUTURO, pero por cierto tambe den presencia di hopi polis. Te cu nos sa, e acto aki cu ta castigabel per e Landsverordening Verdovende Middelen bou articulo 4. Sin embargo, ningun consecuencia legal a presenta na pia di e artista. Esaki ta crea un mensahe peligroso pa pueblo di Aruba, cual mi lo splica detayadamente den e carta publico aki.

E legaliteitsbeginsel ta nifica den e contexto aki cu ley ta con e pais aki tin cu wordo goberna; nos ta un estado di derecho na fin di dia y ningun persona ta superior na e leynan di nos pais. Articulo 1 di e Staatsregeling di Aruba ta determina cu tur hende tin cu wordo trata igual den situacionnan igual. Mi comprension basico di e materia aki ta laga mi nota cu un Arubano den un situacion menos publico, pero cu si ta huma cannabis, ta enfrenta castigo penal. Mi confusion y di miles di otro Arubano no ta algo cu tin cu wordo splica cu un betoog, pero simplemente por extraha esaki den un pregunta:

Dicon Beele si y nos no?

Como dominus litis Ministerio Publico tin e autoridad pa dicidi ki ora si/no y ken si/no nan lo persigui penalmente. Toch mester tene cuenta cu e ABBB’s, cual entre otro ta prohibi persecucion arbitrario. Den e caso aki ta hole na detournement de pouvoir: ora un organo cu un autoridad ta usa esaki pa un otro meta cual e ta destina p’e. Acaso Beele ta superior na e leynan di nos pais? Of e ta simplemente superior na e Arubano cu si mester tene su mes na e reglanan?

Mi kier pa ta duidelijk cu mi no ta bisando cu Beele mester a wordo arresta publicamente durante e concierto (maske otro Arubano ta pensa cu si ta e caso cu esaki mester a tuma lugar), pero e echo cu e por comete un crimen den presencia di polis, politico y 10.000+ Arubano, sin cu despues e ta haya un sikiera un boet, ta duna un mensahe cla y raspa:

Ministerio Publico ta aplica ley selectivamente sin previo motivacion

Si e criteria cu Ministerio Publico ta mara na dje ta ser aplica arbitrariamente, esaki ta significa cu Ministerio Publico ta superior na e leynan di nos pais. Cua consequencia tin mara na Ministerio Publico door di no sigui e leynan? Ken lo persigui boso? Boso mes? E echo aki no ta djis mara na Beele como artista, si no tambe hopi otro caso lamentabel den cual Ministerio Publico ta abusa di su poder pa persigui ken nan kier, no ken nan mester.

Efectivamente, Ministerio Publico ta mina e confiansa cu ta ser exihi di nan den e contexto di un estado democratico di derecho. Leynan ta un burla, a lo menos esei ta e impresion cu ta ser duna. Husticia uniforme ta un concepto abstracto y utopico.

E pueblo di Aruba merece un hustificacion y mi kier a pidi un tipo di cooperacion pa cu e asunto aki pa clarifica den ki contexto boso lo permiti uso di cannabis.

Un saludos cordial,

Max E. Ng