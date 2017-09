Mauro Jones a ricibi potretnan pa e Calender 2018 di Brazil TS

Dialuna mainta Sharline Roga Klabér y Alberto Klabér a bay cerca Mauro Jones di Jones Publicidad na Tanki Leendert pa entrega e file completo di e calender 2018 di Brazil Taekwondo Stichting. E potretnan y e texto cu ta bay parti paden di e calender a wordo entrega na Mauro Jones.

Mester a haci un yamada pa asina confirma e texto pa e caft, mirando cu e texto mester bin manera cu e ta scirbi tur caminda.

Sharline Roga Klabér y Alberto Klabér a keda cerca di Mauro Jones pa mira con e layout ta bay y Mauro Jones tabata tin e concepto traha caba.

Mester pone tur e actividadnan di Brazil Taekwondo Stichting den e calender y despues mester print un so pa por mira esaki prome cu esaki por bay pa print. Tur hende mester mira prome con e ta bay keda y controla bon si tin un of mas fout aden prome cu duna e luz berde pa e print oficialmente.

Esaki ta algo cu ta sosode tur aña pa garantisa un bunita y bon calender pa ora cu e pueblo cumpre, pasobra e calender di Brazil Taekwndo Stichting ta bon bendi y e por wordo usa pa diferente cos na cas of negoshi.