Mauriëlle Tromp a completa cu exito su Bachelor of Arts na Facultad di Organization, Governance and Management (OGM), na Universidad di Aruba. El a presenta e tesis di su graduacion titula "Fostering Strong Institutions and Informed Citizens: An Exploratory Research on Civic Communication of Public Financial Management by the Court of Audit Aruba" na Algemene Rekenkamer. Na 2021 Mauriëlle a haci su stage na Algemene Rekenkamer. Durante su stage a haci un inventario di e recursonan di comunicacion di Algemene Rekenkamer, dunando como resultado e inicio pa un plan di comunicacion. Consequentemente, e tesis ta haci un contribucion valioso pa analisa y mehora e comunicacion entre Algemene Rekenkamer y e ciudadano. E estudio ta enfoca riba con Algemene Rekenkamer por comunica miho e resultadonan di nan investigacionnan tocante maneho di finansa publico.



E tesis a explora con e cuidadano ta percibi comunicacion di Algemene Rekenkamer y con por mehora esaki na interes di e cuidadano. Tin beneficio pa mehoracion di comunicacion riba varios nivel: maneho, incluyendo institucional, nacional y internacional. Na e nivel institucional, esaki ta significa contribui na fortalece e capacidad organisatorio. Na e nivel nacional, esaki lo contribui na e forsa gubernamental di Pais Aruba relaciona cu e reformanan stipula den Landspakket. Na nivel internacional, esaki ta encera mehora e comunicacion relaciona cu e avanse den Agenda 2030, pa loke ta trata desaroyo sostenibel (SDG) di Nacionnan Uni, particularmente SDG 16: Peace, Justice and Strong Institutions. A base di e resultadonan di e investigacion a propone diferente recomendacion na Algemene Rekenkamer pa mehora comunicacion. Algun recomendacion ta inclui implementa un plan strategico di comunicacion, comparti informacion dirigi na audiencianan specifico den relacion cu e tema di investigacion y evalua comunicacion cu e cuidadano periodicamente pa mantene bista riba expectativanan di comunicacion.

Algemene Rekenkamer ta gradici Mauriëlle pa su tesis y ta felicita Mauriëlle cu su graduacion. Nos ta desea Mauriëlle hopi exito den futuro. E documento "Fostering Strong Institutions and Informed Citizens: An Exploratory Research on Civic Communication of Public Financial Management by the Court of Audit Aruba" ta disponibel digital ariba www.rekenkamer.aw.