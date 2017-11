Matt Lauer, presentador di NBC Today retira pa conducta sexual inapropia

NEW YORK, Merca- Matt Lauer lo no ta e cara mas di NBC ‘Today’. El a wordo retira pa conducta sexual inapropia.

E anuncio sorpresivo a wordo anuncia den aire door di e Savannah Guthrie, por medio di un comunicado cu a bin for di e top di NBC, Sr. Andy Lack. “Nos a ricibi un keho formal for di un colega tocante un conducta sexual inapropia na pia di trabao di parti di Matt Lauer. E ta representa, despues di un evaluacion serio, ta un violacion cla di e standardnan di nos compania. Como resultado, nos a dicidi di prescindi di su servicio”.

Savannah a wordo acompaña door di Hoda Kotb y ambos presentador a comparti nan shock, bisando cu nan a haya sa un rato prome cu nan mester a bay den aire. Savannah tabata tin un voz tembloroso ora cu el a bisa : “nos ta destrosa y ainda nos ta procesando esaki ainda”. El a bisa tambe di sinti’e “desconsola” pa e “colega balente” cu a entrega denuncia.

Den e comunicado, Lack a agrega cu esaki tabata e prome incidente raporta na NBC, pero “nan tabata tin motibo tambe pa kere cu esaki no tabata un caso isola”.

Den diferente manera, Lauer tabata ta e cara di e canal di television di e pauwis aki pa mas di 0 aña, siendo presentador di ‘Today’, cual ta e ta programa cu mas placa ta genera pa NBC.

Fuente: http://www.tmz.com/