Matrimonio vs Union Civil

Union civil ta den centro di atencion atrobe. Na september 2016 nos representantenan den Parlamento a aproba union civil sin destincion di sexo. Union civil ta un nomber legal pa duna personanan den un relacion cu no ta matrominio algun derecho cu ta pertence na matrimonio. Tur nos gobernantenan a bin ripara cu union civil tabatin un desaprobacion grandi den nos comunidad, consecuentemente nan a pone henter e codigo civil nobo den cua union civil ta aparece den lachi. Mientrastanto Aruba a conoce dos caso den corte di e lobby homosexual pa presiona gobierno activa union civil, ya cu esaki ta ley caba desde 2016. Iglesianan Cristian di Aruba y Cristiannan en general no por aproba union civil pasobra esaki ta atacha e importancia y balor cu matrimonio mester gosa. Nos tur ta reconoce cu Aruba ta enfrenta un crisis social, sinembargo e origen di e crisis social ta kiebra den structura di famia. Union civil realmente ta un manera pa recompensa hende cu no kier casa pero si kier gosa di e beneficionan di casamento.

Codigo Civil Nobo Sin Union Civil

Presidente di Parlamento a anuncia cu pronto e topico di activa nos codigo civil nobo lo ta riba agenda den Staten. Parlamento mester djis vota ki dia nos codigo civil nobo ta drenta na vigor. E pregunta cu hopi hende den comunidad tin ta si Parlamento por saca union civil for di e codigo civil nobo prome cu nan vota riba ki dia e ta drenta na vigor. E contesa ta afirmativo, esaki por tuma luga pa medio di un amienda. Kico lo ta consecuencia pa Aruba si Parlamento saca union civil for di nos codigo civil nobo? Corte Europeo y Hulanda lo presiona Aruba pa cumpli cu e veredicto di Corte Europeo cu ta bisa cu mester ofrece union civil na parehanan di mesun sexo.

Contradiccion Legal di Corte

Algun experto legal ta opina cu Corte Europeo a comete un eror den su veredicto di Oliari vs Italia na 2015. Pasobra Corte a dicta den e caso aki cu matrimonio no ta un derecho humano fundamental pa parehanan di mesun sexo. Di otro banda Corte tambe a dicidi cu paisnan miembro mester ofrece union civil na e parehanan aki. E argumento legal ta cu si matrimonio no ta un derecho humano fundamental pa parehanan di mesun sexo Corte Europeo pa Dercho Humano no tin autoridad pa duna algun derecho di matrimonio na parehanan di mesun sexo mediante union civil. E nomber union civil no ta kita di e realidad cu aki ta trata di derechonan cu pa siglonan tabata pertence na matrimonio. Iglesianan Cristian di Aruba ta haci un yamada riba pueblo di Aruba pa tuma contacto cu nos representantenan den Parlamento pa pidi nan pa para na banda di loke ta necesario pa mentene matrimonio y famia riba un standard halto. Deterioriacion di matrimonio y famia ta encera deterioriacion di sociedad y escalacion di e crisis social actual. Parlamento mester sa cu mayoria di pueblo di Aruba kier saca union civil for di nos codigo civil nobo. Union civil ta contribui na empeora e crisis social cu Aruba ta lucha cune.

