E materialnan deportivo cu a yega Aruba ta un soño di Sidney Ponson cu ta bira realidad. Ta cu e meta pa mira mas mucha riba veldnan deportivo, e expelotero di Grandes Ligas a lanta Sidney Ponson Charity Foundation den aña 2021 pa haci soño di varios muchanan un realidad. Siman pasa a yega Aruba un cargamento remarcabel di materialnan deportivo, specialmente pa deporte di Baseball y Softball. A logra esaki cu cooperacion di tambe ex pelotero Milton Croes y e compaña local Fast Delivery. Esaki ta stap mas pa mira e sonrisa di felicidad riba un grupo grandi di mucha aki na Aruba,” Ponson a bisa. Ta papia aki di materialnan manera glove, bala, bat, etc. Tur cu ta necesario cu mucha y hobennan por subi veld sin mester spera pa presta material di otronan. E logra aki ta danki na e apoyo ricibi for di comunidad durante e eventonan cu SPCF a organisa den 2021. “Mas apoyo e comunidad brinda na nos eventonan, mas mucha feliz Aruba lo conoce,” el a bisa. Recientemente Ponson tabatin un encuentro cu Minister di Deporte Endy Croes y presidente di Parlamento mr. Edgar Vrolijk, kendenan semper a brinda apoyo na ekiponan deportivo. Croes a bisa cu e ta masha contento cu e invitacion ricibi for di e fundacion na momento di habri e materialnan cu a yega, cu cooperacion for di instancianan na Atlanta y Missouri. El a compronde for di e fundacion cu ta bay regala mas cu 200 gloves, spikes, catcher set, bat y tur ta nobo nobo. E mandatario ta masha contento cu nos a wordo invita pa desplega e materialnan nobo nobo. E tabata un trabou inmenso realisa. Nos ta apoya 100% e tipo di iniciativanan aki cu ta yuda e hoben y ekiponan cu no tin e recursonan pa cumpra e materialnan aki.” Ta spera cu esaki por ta ehempel pa otro instancianan coopera cu e mas di 24 federacion competitivo na Aruba. Curason di cada un di e miembronan di e fundacion aki ta na e caminda corecto y nan ta stima deporte. A logra convence multinacionalnan na Merca pa yuda e mucha y hobennan di Aruba. Presidente di Parlamento mr. Edgar Vrolijk tabata mes contento cu Minister di Deporte cu e iniciativa di Sidney Ponson Charity Foundation. E ta un tremendo trabou cu e fundacion ta haci. E invitacion di e fundacion, el a splica, tabata pa mustra con serio nan ta traha pa yuda deportistanan hoben di Aruba. “Sidney Ponson a mustra seriedad cu e trabou di su fundacion.” Presidente di Parlamento na mesun momento a bisa cu mester bay evalua den futuro e forma con ta cobra na impuesto di entrada pa productonan deportivo principalmente si nos muchanan ta e materialnan gratis. Aworaki e impuesto ta mas halto pa por ehempel un trofeo cu un articulo di diamante. Esaki ta stapnan cu sigur cu mester traha riba dje y haci cambio pa oportunidadnan pa nos hobenan sigui ricibi material cu nan mester pa por train y den futuro bira deportistanan grandi den exterior.

