Matanan di Mangel ta protegi pa ley, nan ta di balor pa nos naturalesa

Nos mester aprecia y balora locual nos a ricibi di naturalesa. Aruba ta bendiciona como isla di tin areanan suficientemente grandi ainda di mondinan cu matanan di mangel (mangroven). Hopi parti di mundo, y tambe na Aruba, den pasado a kap demasiado di esakinan. E servicio cu e mondinan di mata di mangel ta brinda ta impagabel pa un pais. Den e tempo cu nos ta bibando, caminda cambio di clima ta un realidad y ta menasa nos costanan, tormentanan manera horcan y tsunami ta causa disaster. Akinan ta caminda cu areanan di matanan di mangel ta yuda como proteccion di costanan prome cu olanan grandi subi tera y causa dañonan grandi. Na Aruba e parti zuid ta caminda tin mas di e areanan cu mata di mangel; manera na Zeewijk, Santo Largo, Mangl Halto, Isla di Oro, Spaans Lagoen y Parkietenbos. E reis di e mata di mangel ta hancra den suelo protehando nos contra olanan cu por presenta. No mester keda sin menciona e diferente fauna presente den e mondi di mata di mangel of e lama seco na pia di e matanan. Parhanan, cangreu, yuwana, soldachi, cleconchi y piscanan cu ta biba y crece den e reisnan di e matanan. Hopi di e especienan aki ta protehi pa ley, como tambe areanan cu ta protehi y finalmente tur mata di mangel na Aruba ta protehi pa ley.

E fecha 26 juli, apenas proponi na 2015 pa UNESCO, pa haya reconocemento como Dia Internacional di Mangel ta uno na su lugar mirando tur su servicionan cu e ta duna hende y bestia. Riba dia 26 di juli ta bon pa disfruta door di bay aprecia e matanan y siña mas di nan. Yuda splica hobenan e balor di e mondinan di mata di mangel y e rason pakico nos mester proteha e mondinan aki. Asina tambe tin gruponan cu ta haci caminata rond di e areanan cu e proposito pa educa ariba e balor di e matanan di mangel. Pakico ora di bay disfruta banda di nos costanan nos mester destrui matanan e di mangel? Ora di bay haci limpi mester eherce cautela y no cap ni tampoco kita e matanan. Incluso ora di kita e blachinan cu ta cay abou e ta stroba e ciclo di decomposicion cu atrobe ta yuda pa e mata sigui crece. NO kita nada di e mata di mangel paso esaki ta inhumano y no un comportacion responsabel ni ta di acuerdo cu leynan. Locual Si por haci ta planta un mata di nobo of laga e mondi intacto pa naturalesa crece den su forma autentico y natural pa e generacionnan cu ta bin. Nan tambe tin derecho pa disfruta di e servicionan di e ecosystema di mangel. DNM ta keda informa na un manera obhetivo e mihor manera pa trata cu nos medio ambiente y recursonan natural.

