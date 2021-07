Mata, Paña, buki y articulo di cas lo ta enfoke na e di dos Rotary Container Sales

Diadomingo 18 di juli 2021 Rotary Club Aruba lo organisa e di dos “Rotary Container Sales” na Club Kibrahacha 60+ na Piedra Plat. Despues di un benda exitoso siman pasa diadomingo Rotary Club Aruba ta cla pa recibi e comunidad di Aruba na e di dos “Rotary Container Sales”

Esaki lo tuma luga diadomingo 18 di juli unda lo bende mata, paña, buki, articulo pa cas y mucho mas. Tur e articulonan menciona lo tin un prijs atractivo.

Pa evita aglomeracion Rotary Club Aruba lo traha cu un sistema di “drive through” na e “Rotary Container Sales”. E sistema aki ta insera cu lo traha cu “time slots”.Cada “time slots” di 30 minuut lo tin 20 cupo disponibel pa duna espacio pa subi e sitio y escohe articulonan cu lo kier cumpra y despues ta sigui e turno di e siguiente reservacion.

Registracion ta bay solamente via nos Facebook page di Fiesta Rotaria by Rotary Club Aruba. Ariba e pagina social aki bo lo mira un buton cu ta bisa “book now”. Click esaki y kies e diadomingonan y oraio cu abo ta desea di bin. Despues lo haya un confirmacion di e cita. Si tin cualkier pregunta por haci esaki tambe via nos pagina di Facebook cu lo yuda bo cu bo pregunta.

E prome Rotary Container Salesa tuma luga diadomingo dia 11 di juli y a wordo bon bishita pa nos comunidad. Rotary Club Aruba kier a extende un palabra di gradicimento na tur cu a bishita Rotary Container salies. Diadomingo awo dia 18 di juli e benta lo cuminsa for 9am -3 pm na Club Kibrahacha 60+ na Piedra Plat. Sigui pa diadomingo 25 di juli y 1 di augustus.

E invitacion ta keda extende na henter comunidad di Aruba pa bin Rotary Container Sales. Pa bo haya bo oportunidad pa cumpra articulonan di bon calidad na un bon prijs. Y na mesum momento contribui na nos comunidad.

Rotary Club Aruba kier a extende un palabara di gradicimento na tur nos sponsornan y colaboradornan cu sin nan sosten y nan confiansa den Rotary Club Aruba e evento aki no lo ta posibel. Masha danki

