Den fin di siman Master Yoshmar Wever a parti souvenir di Peru na e automobilistanan como forma di gratitud pa e sosten duna na e atletanan di Taekwondo Team Aruba cu a participa den e Presidents Cup na Lima, Peru.
Pa por a yega Lima, Peru y participa den e Presidents Cup e atletanan di Taekwondo Team Aruba mester a bende rifa. Master Yoshmar Wever y Master Alberto Klaber ta e adultonan cu tin vergunning pa para collect y e automobilistanan ta pasa contribui cu e atletanan di Taekwondo Team Aruba.
Taekwondo Team Aruba ta gradici tur automobilista pa nan contribucion.