Den fin di siman Master Yoshmar Wever trainer y Coach di Taekwondo Team Aruba a sigui cu e training hunto cu e seleccion di Taekwondo Team Aruba pa e di 30 Best of the Best.
Master Yoshmar Wever ta train e seleccion na base di e ultimo desaroyo y tecnicanan cu ta wordo usa den campeonatonan Internacional.
Grand Master Melvin Rasmijn Head di Taekwondo Team Aruba ta controla e presentielijst y ta wak con e training ta bay y ta yuda algun atleta cu nan parti mental, focus y meditacion pa nan concentracion. Despues di 2 ora di training, Grand Master Melvin Rasmijn a bisa e atletanan cu ta bay tin 9 Pais cu Aruba ta bay bringa contra.
Master Miguel Genser ta e Dokter di Taekwondo Team Aruba cu tey pa controla e atletanan y check nan salud y ta atende nan tur pa cualkier lesion cu por tin.
Master Yoshmar Wever ta train e seleccion di Taekwondo Team Aruba y sa cu Merca ta e Pais di mas fuerte actualmente y ta preparando e atletanan duro pa e 9 Paisnan cu meta pa triunfa.