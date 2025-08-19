E prome actividad oficial di Art Week Aruba 2025 a cuminsa cu un gran exito. Durante tres dia di Master Class “Master the Art”, mas cu 100 participante – incluyendo hopi cara nobo – a yega pa siña y desaroya nan talento. E entrenamento a culmina cu e Casting oficial pa Art Fashion Aruba 2025, unda e efecto positivo di e sesionnan a keda claramente na bista.

Durante e Master Class, un ambiente di camaraderia y entusiasmo a domina. Participantenan sigur a mustra e miho version di nan mes, danki na guia di tres experto reconoci manea ta Kiara Arends y Ludwin Solognier kende a inspira confianza y a fortalece tecnica di postura y presentacion riba pasarela, mientras cu George Bislip a splica stap pa stap con pa cuida cara y hiba un “no-makeup look”.

E evento a confirma, un bes mas, cu Art Week Aruba ta sirbi como plataforma di crecemento pa talento local e internacional, crea espacio pa inspiracion, formacion y oportunidad.

Art Fashion Aruba 2025 ta programa pa tuma luga na San Nicolas, diaranson 3 di september proximo, como parti di Art Week Aruba 2025, y ta anticipa como un di e show principal den e siman di arte y cultura. Check bo entrada General, VIP pa e Art Fashion Aruba, mescos cu bo Day of Weekend Pass pa Aruba Art Fair na www.artweekaruba.com.

Un danki grandi y mencion special pa Romar Trading y su marcanan L’Oreal y Astoria pa su apoyo valioso den realisacion di e Master the Art. Art Week Aruba ta un produccion di ArtisA, cu cooperacion di Aruba Tourism Authority, TeleAruba, Privada Stays y Elite Productions.