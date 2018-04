Master Melissa Noguera a atende clinica di World Tang Soo Do Federation

Recientemente Master di Aruba Tang Soo Do Federation, Melissa Noguera a biaha pa Huntsville, Alabama pa e di 29 edicion di e Masters Clinic organisa pa World Tang Soo Do Association. E master clinic aki a tuma lugar e dianan 22 pa 24 di maart. E tema di e master clinic e anja aki tabata perseverancia. Na banda cu e haya diferente informacionnan valioso relaciona cu e team a haya tambe entrenamento den e diferente disciplinan di Tang Soo Do. Parti mainta mester a sigui cu e entrenamento den ki kong ( training di energía di chi). A haya entrenamento di diferente senior master di entre otro Inglaterra, Merca, Hulanda den tecnica y forma di spada di 5de Dan Master. E parti di Sparring, fighting fan drills, training di Tricks cu Bo staff, inovacionan den training di sparring, open hand forms pa e siguiente faha di 5de Dan. Pero tambe a haya entrenamento di tur e formanan Basico di Grandmasternan. Cada entrenamento tabata tin un duracion di 2 ora pa dia, sigui diferente charla te lat den anochi. Mester bisa cu a inicia cu charla pa un grupo special di tur e masternan di Latino America y Caribe. E continuacion di sigui e desaroyo di Tang Soo Do di serca ta importante pa Master Noguera por sigiu cu implementacionan y desaroyo den e arte y deporte aki.

Stichting Sportsubsidie Aruba ta subsidia e biahe di master Melissa Noguera pa e Masters Clinic organisa pa World Tang Soo Do Association na Huntsville, Alabama.

Cumprando weganan di Lotto, e Loteria di Aruba manera Catochi, 1-Off, Big 4, Zodiac, Wega di Number Korsou, Lotto di Dia, Lotto 5, Mini Mega cu su Mega Plus y e diferente weganan di Raspa Y Gana bo ta contribui na deporte riba nos isla. Meta di e fundacion ta pa organisa loteria, cambia bida di su hungadonan y na mes momento inverti den deporte local pa medio di donacionnan na e Stichting Sportsubsidie Aruba.

Comments

comments