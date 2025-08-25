No ta desconoci cu Aruba ta conta cu un Master Groomer cu a destaca e ultimo añanan den area di professional Dog Grooming. Tanto local como internacional.

El a gana hopi premio den exterior den e area di profesional Dog Grooming competitions y tambe Dog Shows. Entre otro Merca, Colombia y Inglatera. El a biaha cu su cachonan di show y tambe ta wordo contrata pa groom cachonan di show den exterior. E ta duna seminarionan y workshops di grooming internationalmente y como tambe ta un K9 behavior and development coach.

E ta representa Aruba dignamente, semper lagando un seyo positivo atras. Tur caminda e bay semper orguyoso di Aruba y nunca e bandera di Aruba no falta. Asina poco poco hendenan tawata reconoce ken e ta, con su trabao ta y kico su vision ta.

Loke ta pasiona e Master Groomer hopi tambe ta su trabao cu e ta desplega den scolnan unda e ta duna presentacionnan cu su cachonan di show pa conscientisa muchanan y publico en general con pa ta doñonan responsabel di nan mascota.

Nos ta papiando di Clarice Holman, Master Groomer acredita cu Union Europeo y Formador Alianz Canine Worldwide. Directora di e Dog spa Fluffy Paws Exclusive na Aruba. Un profesional cu den pasado tawata traha den enseñanza. Di duna les te na desaroya curiculo na nivel nacional.

Clarice a dicidi un dia di cambia su rumbo y haci di su hobby su trabao.

Cu un carera y trayectoria exitoso, cada biaha e Master Groomer ta cla pa asumi retonan nobo riba su caminda y e biaha aki el a logra drenta mercado Europeo.

Nos mesa di redaccion a haya e grato noticia cu un revista renombra na Hulanda cu yama GROOMERS EUROPE a entrevista Clarice Holman.

Prome Arubiano pa sali den lus internacional den e ramo aki.

E revista aki ta un revista pa profesionalnan den Dog Grooming pero tambe pa conscientisa y informa doñonan di cacho en general tocante temanan importante y comparti storianan cu ta motiva y inspira.

E redactor di e revista a bin descubri ken Clarice Holman ta y kier a pone lus riba su carera exitoso y mas ainda e trabao cu e ta haciendo den e scolnan di manera voluntario pa añanan caba.

Di aña pasa nan a tuma contacto cu Clarice y na Januari di e aña aki un reportero di e revista cu a bin Aruba a entrevist’e.

El a keda encanta cu Aruba y tambe cu Caribe ta conta cu un profesional di e taya internacional aki.

Despues di evalua Clarice su trayectoria y hiba combersacionnan cu ne nan a ofrece pa Clarice bira un columnista di nan revista. Unda Clarice por sigui educa, informa, motiva y inspira publico en general pero awor cu un audiencia mas grandi.

Groomers Europe a introduci Clarice den nan edicion di zomer juli 2025, unda ademas e revista ta ilustra Aruba su bunitesa. Cual tambe ta un promocion enorme pa Aruba den Europa.

Un avance mas den e ramo di Professional Dog Grooming na Aruba y manera semper Clarice un bes mas a demonstra di ta e pionero den desaroyonan nobo riba e tereno aki.

Nos kier felicita Clarice Holman cu su logro y hopi exito cu e etapa nobo aki. Keda pendiente pa un entrevista exclusivo cu Clarice Holman den Mainta cu Lelicia unda lo presenta mas sorpresanan cu Aruba por ta orguyoso di dje.

Por cumpra e revista via e siguiente link: https://www.facebook.com/share/p/1LDJeBnZmi/