Master Eric Barry di San Nicolaas Taekwondo Foundation a fungi como Referee Internacional den e Worldwide Martial Arts Open na Orlando, Florida. Master Eric Barry a fungi como referee internacional entre dos referee Olimpico for di Puerto Rico y varios referee Internacional mas cu Master Eric Barry conoce pa hopi aña caba.

Master Eric Barry tabata biaha rond Mundo pa fungi como referee.

Master Eric Barry ta un di e 5 refereenan International cu Aruba tin. Master Antwuan Wilson tabata na Aruba pa Best of the Best Truescore 2023 y a wak Master Eric Barry ta fungi como referee y a dicidi di invita Master Eric Barry pa fungi como referee den e Wordwide Martial Arts Open.

Master Eric Barry ta contento di por a forma parti di e evento y ta gradici Master Antwuan Wilson. Master Eric Barry tabata presente ora e team di TK5 di Aruba a gana Merca.