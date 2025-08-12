E prome actividad oficial pa Art Week Aruba 2025 ta yega e weekend aki cu un oferta special pa modelo y aspirante pa modelo: Master the Art ta enfoca riba pasarela y tecnica di makiyahe tanto pa hende muhe, como hende homber. E tres dia di entrenamento lo tuma luga diabierna, diasabra y diadomingo y ta completamente gratis.

Durante e Master Class, participante lo ricibi guia di experto pa domina su cana riba pasarela, postura y presentacion, asina como tecnica pa resalta su look via makiyahe profesional. Ta un oportunidad ideal pa tur cu ta busca pa drenta mundo di moda.

E “masters” cu lo guia e sesionnan ta figura conoci den mundo di moda y beyesa: Kiara Arends, modelo y instructor di pasarela cu experiencia internacional; Ludwin Solognier, modelo masculino y coach di presentacion; y George Bislip, make-up artist di renombre cu ta representa L’Oréal y cu tin aña di experiencia den makiyahe artistico y comercial.

Directamente despues di e Master Class, lo tuma luga e Casting pa Art Fashion Aruba 2025, un di e show mas anticipa den programa di Art Week Aruba, cu ta programa di 1 te 7 di september. E casting ta habri pa modelo profesional, amateur y aspirante, y lo scoge e esunnan cu lo briya riba pasarela na San Nicolas.

Organisadornan ta enfatisa cu e evento ta un plataforma pa talento local y internacional, y cu tambe e modelonan cu tin menos experiencia por haya entrenamento pa sigui desaroya y logra mas oportunidad, tanto na Aruba como den exterior. Pa registra, click riba e link den bio di e pagina oficial di Facebook di Art Week Aruba.

Art Week Aruba ta reuni moda, arte y cultura den un siman di movecion creativo, cu e gran pasarela di Art Fashion Aruba, Art Table y Art Fair como parti di su programa.

Pa mas informacion y pa sigura bo participacion, por bishita e pagina oficial di Facebook di Art Week Aruba. No perde e oportunidad pa siña, inspira y briya riba e pasarela! Ta gradici Romar Trading pa su colaboracion valioso.

Art Week Aruba ta un produccion di ArtisA cu cooperacion di Aruba Tourism Authority. TeleAruba, Privada Stays & Elite Productions.