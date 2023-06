Kralendijk – Awe mainta algu despues di 7or di mainta diferente bario di Boneiru a kuminsa perde koriente. Ora ku a bai check un ke otro a bin resulta ku tin un kandela grandi na Contour global ku ta e kompania ku ta produsi koriente pa Boneiru. Mesora a dirigi diferente vehikulo di kuerpo di bombero pa Contour global.

Trahadornan di Contour global mes a kuminsa kombati e kandela pero esaki a bira grandi rapidamente i tabata manda basta huma pretu.

E situashon tabata di atenshon paso un vehikulo di Curoil tabata para basta serka di e mashin ku a pega kandela aki anto e vehikulo di Curoil tabata karga ku fuel. Danki Dios a logra di move e vehikulo aki for di den besindario di e mashin ku tabata na kandela.

Kuerpo di bombero a logra di paga e kandela basta rapido. Basta bario ta sin koriente i ainda no sa kwantu ratu esaki ta bai dura pa por wordu restablese.

E situashon di koriente lo ta delikado awor aki. Mester bai wak si lo tin ku bai over na e sistema di schakel pa por parti e koriente pa e bario nan ku a kai afo. Ainda no tin ningun anunsio ofisial ni di Contour global tampoko di Web. Web a anunsia solamente na e momentu nan aki e bario nan ku NO tin koriente. WEB ta informa ku tin sierto sitio i bario sin koriente awor aki.

Cortesia: Live 99 Fm Boneiro