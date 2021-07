Mascotanan tambe ta sufri cu e calor cu ta azota Aruba

“E calor tin mi mata,” ta e comentario cu por scucha di hopi hende cu nan trabou ta encera pa ta hopi riba caya of esnan cu ta na cas. Gues what, aunke cu nan no por papia, mascotanan tambe ta sufri di e calor pisa cu ta reina, no solamente na Aruba. Pa e motibo aki ta importante pa percura cu bo mascota ta sufri, veterinario Irene Croes a splica den un entrevista. E ta alabes guia Centro Control di Cacho.

Mascotanan ta protegi pa ley, pero sin ley mes bo mester percura pa bo bestianan di cas. Esaki ta encera percura cu si nan ta mara, nan tin sombra, awa y cuminda na nan disposicion. “Bo no mester spera riba un ley pa haci cosnan cu ta na bienestar di bo mascota,” Croes a comenta.

Tin bestia cu ta sinti e calor mas cu otro, dependiendo di nan cabeynan cu nan tin. Kisas, ta su conseho, mester peña e mascota mas hopi pa e cabeynan duro cay. Awa ta masha importante y cu e ta awa fresco, y hasta por tira ijs pa mantene nan fresco. El a recorda tambe cu si un persona mes no por cana pia’bou, pasobra e suela ta cayente, bo mascota tambe lo sinti’e cayente. Cachonan ta soda via di nan pianan.

Personanan cu ta cana cu nan cacho, no haci esaki den oranan di merdia den e temporada aki, pasobra e calor ta hopi mas fuerte e oranan ey. Miho ta pa cana mainta tempran of atardi, of menos ehercicio riba dianan cu ta haci hopi calor. Cana semper cu un boter di awa pa bo cacho tambe. “Ora cachonan tin demasiado calor, nan ta cuminsa hala rosea hopi mas lihe. P’esey ta bon pa tin awa pa duna nan di biaha.”

Croes a haci un apelacion na tur amantenan di bestia, pa cumpli cu ley. Esaki ta encera cu no por maltrata of negoshi bo cacho. For di 2019 e Centro Control di Cacho a cuminsa registra tur meldingnan du mascotanan mara na cadena demasiado cortico, cu no ta den sombra, of mara sin ni cuminda ni awa. Ley ta bisa bon cla cu e cachonan mester ta mara na un looplijn. “Poco poco e controlnan riba esaki ta bay cuminsa. Nos a yega di mira caso di cachonan mara riba pos, cu ta su pida vloer pero sin dak.”

Cualkier persona cu tin denuncia di negligencia di cachonan, por tuma contacto cu City Inspector of Centro Control di Cacho, y por haya nan riba Facebook.

