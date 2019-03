Masacre den meskita: 49 persona ta perde nan bida

WELLINGTON, New Zealand- Al menos 49 persona a muri den un atake riba dos meskita diabierna den e ciudad Christchurch, New Zealand. Autoridadnan a afirma cu un di e autornan a wordo identifica como un extremista Australiano.

E atakenan a tuma luga den e localidad di South Isle, cu a laga 20 persona herida di gravedad, segun declaracionnan di e prome minister Jacinda Ardern. Segun e mandatario, “esaki tabata un di e dianan mas “scur” den historia di e pais aki den Pacifico Sur, y a denuncia un violencia “sin precedente”.

Testigonan a describi escenanan caotico y curpanan tur na sanger. Entre e victimanan ta haya mucha y muhenan.

Polis a lansa un yamada pa no share ariba rednan social “imagennan extremadamente insoportabel”, despues di cu ariba internet tabata circula un video di un homber blanco grabando su mes ora e tabata tira ariba e creyentenan den un meskita.

“Ta mas cu cla cu esaki por wordo describi solamente como un atake terorista. Pa loke nos sa te cu awo tur cos ta indica di cu esaki tabata hopi bon planea”, Ardern a bisa. “A haya dos dispositivo explosivo cualnan a wordo desactiva”, el a agrega.

E atacante di un di e meskitanan tabata un ciudadano Australiano, segun e Prome Minister Australiano, Scott Morrison, a revela na Sindey. Ta trata di un “terorista extremista di derecha, violento”, el a bisa.

Ta desconoce e cantidad exacto di participantenan, segun Ardern, tres homber a wordo deteni. Polis a precisa cu’n homber di algo menos di 30 aña a wordo acusa di asesinato.

Polis a afirma di no ta buscando mas sospechoso.

E dos meskitanan ataca tabata esun di Masjid alNoor, den e centro di Christchurch, y otro na Linwood, den e suburbionan. Ambos tabata yena cu creyentenan pa e sesion vespertino di oracionnan ora cu e prome tironan a wordo registra.

“Curpa tur caminda”

Den un di e centronan, un inmigrante Palestino cu no kier a wordo identifica, a bisa di a wak con un homber a wordo tira mata di un tiro den cabes.

“Mi a scucha tres tiro tras di otro y despues di 10 seconde tur cos a cuminsa bek. E mester tabata un arma automatico ya cu niun hende no por trek e gatiyo asina lihe”, e homber a bisa na AFP.

Segun su testimonio, “hendenan a cuminsa core. Algun di nan tabata cubri di sanger”.

Otro homber a conta na prensa local cu el a wak con un mucha a wordo alcansa pa e tironan. “Tabata tin curpa tur caminda”, el a bisa.

Hungadonan di un ekipo completo di cricket di Bangladesh tabata na e meskita, pero e hungadonan a logra huy a traves di un parke cerca di e edificio.

Varios video y documentonan cu ta circula ariba internet, pero cu no a wordo confirma oficialmente, parce di ta indica cu e autor a retransmiti e atake ariba Facebook Live.

E ekipo di AFP a analisa e imagennan aki, cu despues a wordo retira. Segun e periodistanan aki, specialistanan den verificacion, nan ta autentico.

Un “manifiesto” online vincula cu e pagina di aki di Facebook ta haci referencia na e tesis di e teoria di reemplaso”, cu ta circula entre e extrema derecha y cu ta papia di e desaparicion di e “pueblonan Europeo”.

Forsnana di siguridad a blokia e centro pero despues di algun hora e medida aki a wordo kita. Polis a pidi tur creyente pa evita meskitanan “rond New Zealand”.

E gemeente a habri un liña dircto pa mayornan di e studiantenan cu tabata manifesta contra di e cambio climatico no mucho leu di e atake.

Tur scol den e ciudad ta cera. Polis a urgi pa “tur esunnan cu ta presenta den e centro di Christchurch pa no sali riba caya y pa señala comportamento sospechoso”.

Tiroteonan na New Zealand ta algo cu no ta pasa hopi na en New Zealand, un pais cu na 1992 a restringi e ley pa tin acceso na arma semi automatico despues di un matansa di 13 persona na Aramoana, South Island.

Sin embargo, cualkier persona mayor di 16 aña por pidi un permiso pa tin acceso na arma despues di un curso riba siguridad.

Comments

comments