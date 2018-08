Mas tempo pa lesa buki cu a fia

Cu e aña escolar nobo biblioteca ta duna su miembronan mas tempo pa lesa buki. Te awor miembronan por a fia buki te na un maximo di 3 siman. Awor en adelante esaki ta cambia pa 4 siman. Esaki ta conta pa miembro di tur edad.

Tambe tin posibilidad di prolonga e periodo prome cu e fecha vence, sea personalmente na biblioteca of yama # 582 1580, ext. 240. Si e buki no ta reserva pa otro miembro por prolonga e fecha di entrega cu 4 siman mas. Semper ta keda e opcion pa entrega e buki prome cu fecha y asina haya e oportunidad pa lesa mas buki.

Alabes biblioteca ta anuncia cu no ta cobra boet mas na menor di edad. Mucha y hoben di 0 pa 18 aña no ta paga boet mas si ta entrega buki poco mas laat.

Otro servicionan di fiamento di buki

Pa facilita cada miembro di biblioteca mas tanto posibel biblioteca ta ofrece e servicio cu por busca buki tanto na Biblioteca na Playa como na sucursal San Nicolas. Ta keda na e miembro pa scohe e biblioteca mas cerca riba su ruta. Kizas e miembro ta biba na San Nicolas pero ta traha of ta bay scol na Playa of net lo contrario.

Biblioteca Nacional Aruba ta facilita su miembronan tambe pa haci entrega di buki na e sitio di nan escohencia, sea na Playa of e sucursal na San Nicolas. E cantidad maximo di buki ta keda igual.

Pa purba na yega di duna mas tanto hende posibilidad pa bishita biblioteca, ta habri 5 anochi di dialuna pa diabierna. Biblioteca na Playa ta habri 3 anochi den siman te 7’or, dialuna, diaranson y diabierna. Biblioteca na San Nicolas ta habri 2 anochi den siman te 7’or, diamars y diahuebs.

Miembrecia pa aña pa un mucha ta cuminsa na 1 florin, pa hoben 3 florin y pa adulto 5 florin.

