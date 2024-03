Kralendijk Boneiro: Na 2023 504 mil pasahero a biaha ku avion for di i pa Boneiru, Saba i Sint Eustatius. Esei ta 6 porshento mas ku den 2022 i 10 porshento mas ku den 2019. E kantidat di moveshon di avion for di i pa e aeropuertonan akí tabata mas di 15 porshento mas tantu ku den 2022. Esaki CBS ta anunsiá basá riba sifranan nobo.

Mayoria pasahero a biaha den yanüari for di i pa e tres aeropuertonan na Hulanda Karibense: kasi 47 mil. Djasabra 4 di mart tabata e dia mas drùk; e dia ei 2,5 mil biahero a pasa e terminalnan di Aeropuerto Flamingo na Boneiru, F.D. Roosevelt Airport na Sint Eustatius i Juancho E. Yrausquin Airport na Saba. Djabièrnè 28 di aprel e aeropuertonan huntu a despachá mayoria di e buelonan (94).

Mayoria pasahero ta bula for di i pa Boneiru

Den 2023 mas di 447 mil biahero a aterisá òf sali for di Aeropuerto Flamingo na Boneiru. Esei ta 89 porshento di tur pasahero na Hulanda Karibense. Esaki ta kasi 4 porshento mas biahero ku den 2022 i mas di 16 porshento mas ku den 2019. E pista di aterisahe di Aeropuerto Flamingo na Boneiru ta tres kilometer largu, di manera ku avionnan mas grandi por aterisá einan. E pistanan di aterisahe na Saba i Sint Eustatius ta mas kòrtiku, p’esei ta bula ku avionnan mas chikitu riba e islanan akí.

Oumento di mas grandi di pasahero aéreo na Sint Eustatius

Na 2023 mas di 56 mil pasahero aéreo a biaha for di i pa e aeropuertonan na Sint Eustatius i Saba. E subida di mas grandi di kantidat di pasahero aéreo tabata na F.D. Roosevelt Airport na Sint Eustatius, unda kasi 32 mil biahero a bula for di i pa e isla. Esaki ta kasi 40 porshento mas ku den 2022. Kasi 25 mil pasahero a bula for di i pa Saba, kasi 17 porshento mas ku den 2022.

Mas di un kuart mas buelo for di i pa Boneiru

Na 2023 a realisá mas di 14,2 mil buelo riba Aeropuerto Flamingo na Boneiru. Esei ta 27 porshento mas ku den 2022. F.D. Roosevelt Airport na Sint Eustatius a despachá mas di 5 mil buelo, 6 porshento mas ku den 2022. Den 2023 a biaha ménos ku avion for di i pa Saba ku un aña anterior; Juancho E. Yrausquin Airport a despachá 3,6 mil buelo den 2023, un kaida di 6,7 porshento.

Mayoria pasahero pa Boneiru for di i pa Hulanda

Di tur e buelonan pa Boneiru 74 porshento tabata buelo entre Boneiru i Kòrsou. Amsterdam a sigui ku 10 porshento di tur tur e buelonan. Mayoria pasahero a transportá entre Boneiru i Amsterdam; 188 mil, 42 porshento di e total. Entre Boneiru i Kòrsou a biaha 146 mil pasahero.

For di Sint Eustatius i Saba a bula partikularmente pa Sint Maarten, respektivamente 75 i 88 porshento di e buelonan i 89 i 94 porshento di e kantidat di pasahero.