Mas o menos 8.000 famia a aplica pa ayudo humanitario na Cruz Cora

Tracy Werleman, Coordinador Social di Cruz Cora Aruba ta splica cu Cruz Cora tabata tin un registracion hopi grandi, e ultimo mes cu a tuma lugar na Augustus, y akinan tabata tin mas o menos 8,000 famia cu a aplica. Tur esakinan a wordo procesa caba, pero hopi famianan no a wordo haya riba telefon, por ta nan a cambia telefon etc. Tin mas o menos 7,800 famia ricibiendo ayudo for di Cruz Cora na momentonan aki cu e e-voucher. Tin partimento di cuminda cayente tambe cual ta pasando tur dia, 7 dia pa siman.

Awor a yega na 65 mil cuminda parti desde Mei 2020 pa famianan cu no por cushina of acceso na alimentacion. Hopi biaha mayoria hende ta bin cerca nan, of tambe otro instancianan cu ta tuma contacto cu Cruz Cora y bisa nan cu tin un hende den necesidad pa nan analisa e caso. Tin diferente team cu ta subi caya haci entrevista, y basa riba e informacion cu nan haya nan ta yega na e punto pa duna ayudo. “Depende e informacion, nos ta wak si e persona mester bay den e programa di e-voucher of pa haya cuminda cayente”, segun sra. Werleman.

Durante e ultimo 10 luna, Cruz Cora ta diariamente activo. Nan tin 40 boluntario riba pia tur dia for di 14 di Maart cu nan a cuminsa cu nan Covid Response Program. Cruz Cora ta tur dia riba caminda asistiendo personanan den necesidad, cu entusiasmo di boluntarionan. “E ta increibel pero ta duna nos mas animo pa sigui yuda, door di wak e dedicacion di e boluntarionan y cu pa un motibo of otro nos no ta wak nan ta cay afo, dus nos ta wak cu tin e interes pa sigui yuda, y ban spera cu tur por keda disfruta di bon salud y energia pa sigui yuda e comunidad”, Indra Pereira, Marketing & Operations na Cruz Cora Aruba ta expresa.

Cruz Cora ta tog trahando cu un team skelet, dus cu esunnan so cu ta necesario pa ta den edificio so t’ey pa por duna espacio na boluntarionan cu si tin cu traha y bay riba caya tur mainta 10.30 pa parti cuminda, of boluntarionan cu ta haciendo video calls pa entrevista beneficiarionan potencial. “Mayoria di nos ta purba di of traha na cas, of intercambia nos orario di uza e edificio, nos a maneha esey bastante bon ultimo lunanan cu nos por sigui brinda e ayudo social”, sra. Pereira ta bisa.

Manera publica e siman aki den un publicacion anterior, e registracion ainda no ta habri bek na Cruz Cora te ora nan caba cu tur esnan cu a wordo registra desde Augustus 2020, nan lo anuncia pronto manera cu registracion habri bek.

