‘Mas Ingles den vocabulario di nos muchanan ta un peliger pa nos Papiamento’

Richard Dabian, empleado publico na Biblioteca Nacional, y Autor local a recientemente lansa su buki nobo Tekki e Toteki den conexion cu siman di buki na Biblioteca Nacional, un buki cu un bunita mensahe cu ta refleha pa bo no laga bo soñonan cay.

Trahando na Biblioteca Nacional, biniendo den contacto cu hopi mucha, sr. Dabian ta splica nos cu el a ripara mesora cu tur mucha ta papia hopi Ingles. “Esey ta un señal cu si cos sigui asina, Papiamento ta muri na caminda”, sr. Dabian ta splica. Ora el a bay puntra un mucha por ehempel pa dies placa pa paga un copia, e ta haya respuesta “meneer, dies florin?”, anto esey a lanta sr. Dabian su ansha pa kico por haci pa yuda mantene y cultiva e idioma den muchanan jong, pasobra pa nan e idioma ta chapo, fo’i style etc y ta opta pa papia Ingles. “Ami ta haya esey ta un fenomeno hopi peligroso cu si nos no haci nada, aki dies aña Papiamento ta bira mita di loke e ta awor”, sr. Dabian ta splica.

Buki ‘Tekki e Toteki’

Sr. Dabian ta splica Masnoticia cu den tur su storianan e ta pensa pa un mensahe riba un nivel moral; kico e por educa e muchanan via di un storia. Dos aña pasa sr. Dabian a wordo acerca door di Biblioteca Nacional pa e traha un storia cu lo bira e storia di buki di regalo pa siman di buki di 2019. Nos conoce hopi mayor cu ta pusha un yiu pa haci of bira algo, of pa kies un profesion cu eigenlijk e mucha no kier pasobra e gusta otro cos, pero e mayor kier pa e mucha sigui den dje, y niun rato ta puntra e mucha si e ta feliz cu loke e ta haciendo.

Dus a escohe di traha un buki unda cu lo kies un figura di Aruba cu nos muchanan por identifica cu ne. “Dus eynan mi a pensa lo ta hopi bon pa un Toteki cu kier bira un artista di television pero ningun bestia den mondi ta worry cu ne, un storia traha pa gara e mucha su atencion”, segun sr. Dabian.

Despues cu sr. Dabian a perde un amigo door di accident di auto, a resulta cu e experiencia aki a cambia henter su vision pa loke mester a bira e buki pa 2019. El a cay un tiki den depresion puntrando su mes dicon e mucha homber ey a muri, un bon mucha cu ta bringa pa su futuro y kier a bira algo util pa su comunidad. Anto e ora a bin e idea pa skirbi un storia di aventura. E storia ‘E Faro di Multi Color’ a nace, y ora el a caba di skirbi e storia el a tuma nota cu un Faro por ehempel ta guia bo pa siguridad, kiermen e Faro ta bira un simbolo cu ta representa un tata, un mama, un omo of hasta maestronan di scol. E idea di Tekki e Toteki a wordo hala un banda anto e Faro di Multi Color a bira e buki di 2019, pero durante esaki tabata tin autornan invita di afor anto un di autornan aki a gusta hopi con Sr. Dabian ta conta su storianan. Pues e Faro Di Multi Color a bira un exito cu a wordo hopi gusta pero esaki no tabata e buki cu tabata destina pa bira e buki di siman 2019, Tekki e Toteki despues a resulta di bira e buki pa 2020 despues cu sr. Dabian a mustra esaki na otro autor y haya un tremendo feedback, a pidi pa haci e buki aki e buki di aña 2020.

Stimula lesamento

Tekki e Toteki ta un storia cu ta refleha cu apesar cu niun hende apoya bo den bo soñonan, bo tin cu sigui lucha y bringa p’e pa bo logra pasobra na final ta abo ta logra bo soño.

‘Tekki e toteki’ ta un storia di Tekki cu tin un soño y no ta laga nada strob’e pa e por logra su soño, aunke e ta hay’e cu hopi reto. E mensahe principal di ‘Tekki e toteki’ ta, cu no ta importa con bo ta mustra, semper kere den bo mes y si di curason bo kier logra bo soño bira realidad, lucha pa esaki.

Esaki ta un buki cu ta corda nos como mayor y adulto pa stimula nos yiunan/muchanan pa asina nan por logra nan meta y haci nan soño bira realidad. Lesamento ta masha importante pa desaroyo di nos muchanan, pesey como mayor nos mester encurasha nos hobennan pa lesa.

