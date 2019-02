Mas hotel por trece desaroyo pero por afecta nos calidad di turismo

Recientemente gobierno di Aruba recientemente a anuncia e construccion di un hotel di 900 camber na Seroe Colorado. Reaccionnan pa cu esaki tabata mixto, mirando cu sigur habitantenan di San Nicolas lo por mira nan ciudad desaroya y tambe creando cuponan di trabao. A puntra Sr. Hubert Dirksz, lider di sindicato FTA tocante esaki.

Sr. Dirksz a cuminsa na bisa cu ta na su luga pa bin un desaroyo pa San Nicolas, pero FTA ta preocupa na momento cu ta crece na cantidad y no calidad. Uno, por sigui pone presion ariba mercado laboral, unda cu lo mester importa trahadonan di afo. Dus, mester tin un estudio di e impacto di hotelnan mester bini, di cuanto camber ta papiando, kico ta e consecuencia pa e infrastructura, situacion social, famianna cu ta bin traha. Kico ta bay pasa cu e ley di LTU, kico ta para di Aruba su producto turistico. Un evaluacion mester tuma luga, economia mester crece pero mester crece den calidad y no cantidad. Y si mester crece den sector hotelero, mester proteha e industria turistico, cu ta uno hopi delicado si ta bay crece den cantidad y no calidad.

Aruba ta conoci cu tin hopi departamento di gobierno cu kisas tin cifra pero na Aruba ta carece di investigacion y ta carece di comparti di cifranan. Y dependencia di cifranan ta dificil, p..e si ta papia di desempleo un ta bisa cu ta 7, 10 -12%. Tin ta hasta bisa cu ta ariba 20%. Aruba tin demasiado cifra y si ta cifra, cu tur ta mesun direccion, e lo yuda. Pero e cifranan ta varia. Ta conoci cu Aruba su modelo economico, no ta sincronisa cu su mercado laboral y tampoco e sistema di enseñansa. Tin hopi beca ta wordo duna na hobennan cu ta bay studia afo y no ta bin traha mas na Aruba.

Di otro banda tin estudionan halto y salarionan abao. Y no tin un maneho concreto di e mercado laboral dne cooperacion cu Aruba su enseñansa y su modelo economico. E ta carece y si wak’e esey no ta cuadra, e ora Sr. Dirksz no por bisa te con leu e por bisa cu Aruba si tin hende pa traha den e hotel. Lokse si e por bisa cu tin preocupacion di dunadonan di trabao, cu ta bisa cu e producto cu nan tin, e calidad di trahadonan nan tin miedo di perde e calidad di trahadonan aki y ora cu no tin mas trahado, y lo bin ‘rancamento’ di un pa otro. Kisas e lo yuda den mehora e salario y beneficionan, pero por ta e lo afecta e calidad di servicio na diferente hotelnan. Te asina leu, declaracionnan di Sr. Hubert Dirkz di parti di Sr. Hubert Dirksz tocante e hotel na Colony.

Comments

comments