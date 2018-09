Mas hotel na Aruba NO ta sirbi interes di Aruba

Diamars a anuncia cu lo bay bin un otro hotel mas, mientras cu nos tin comprendi cu riba e strip di Boulevard tin un otro mas cu lo wordo anuncia. Kico esaki ta nifica pa nos pais, nos pueblo, nos Aruba? Cu asombro mi a tuma nota riba Facebook e publicacion riba e firmamento di un MoU di e dos Odubernan, cu yen di alegria y masha satisfecho mes ta anuncia cu un logro grandi a wordo alcansa ora cu a honra loke e gobierno anterior di Mike Eman di AVPOR a haci, particularmente na final di nan gobernacion, contra nan propio mocion di mei 2010 pa bin cu moratorio riba construccion di mas cambernan di hotel aki na Aruba.

Pa colmo e acto aki ta bay contra nan e propio mocion di april 2018 cu e coalicion POREDmep a vota pe den Parlamento, pa pidi tambe un moratorio. Contra e bla bla di cu mester tene cuenta di medio ambiente y contra e bla bla di cu mester bin estudio di un carrying capacity pa Aruba, loke na 2005/2006 ya a wordo realisa.

Mientras cu presidente di Parlamento ta na Bruselas pa papia riba medio ambiente, nos ta mira cu aki na Aruba un joya di un beach, un di e poconan cu a resta, ta wordo sacrifica un biaha mas. Pa colmo na un sitio cu minister Dangui Oduber a gaba cu ne, esta di e toren den laman cu a wordo restaura y cu lo sirbi pa nos localnan cu ta frecuenta e beach aki, por recreaciona cu ne, awor lo bay termina den un beach, apesar cu lo ta publico, pero tog reserva pa turistanan di clase, cu sigur lo exigi pa tin mas privacidad y trankilidad. E beach sigur lo no tin acceso directo mas pa nos mesun hendenan, y sigur e hotel mes lo cuminsa exigi, mirando cu ta un hotel di cinco strea, cu e lugar aki ta destina pa nan huespednan. Pues aki atrobe, loke UPP a bin ta mustra riba dje, ta trata aki di maneho manera sin pia ni cabes. “Ongeleide proyectiel”!!

Pa loke ta nos medio ambiente hopi ta bayendo perdi. E aña aki a otorga mas di 500 tereno pa traha cas. Sigur, banda di un soño, ta un derecho pa tur hende tin cas. Pero cada biaha nos naturalesa ta wordo sacrifica p’esaki. Y ainda tin mas peticionario pa haya tereno, cu pa december tin un otro grupo lo bay haya tereno. E demanda pa mas cas, ta relaciona cu e hecho cu den e ultimo 20 pa 30 aña a importa trahadonan di afor y cu a permiti “gezinshereniging”, door di elemina e Modelo Suizo. E pregunta ta cu construccion awor di mas camber, kende ta bay probecha di esaki? Pa ken nos ta hacie? Pa haya mas belasting? Of ta pa e desaroyado cu ta wak cuanto placa e ta bay gana cu e proyecto aki? Inversionistnan por general cu placa procedente di placa cu a ser mafia di e pueblo venezolano di integrantenan di e gobierno maligno “Chavista-Socialista-Bolivariano”!! Pa esnan cu e mester wordo importa atrobe pa bin traha sea den construccion (y ta keda aki despues) of cu tin di bay duna servicio den e hotelnan aki? Kico e impacto ta di esaki riba crecemento di nos poblacion, nos capacidad di carga di pais, tanto den sentido social, economico of financiero? Mas presion riba AZV, riba SVB, mas infrastructura manera vivienda (mas presion riba naturleza), scolnan, caretera (aumento di trafico), cuido medico. Mientras cu minister president a bisa caba cu tur cu ta gana bou 4000 florin pa luna, den e reforma fiscal, lo no paga mas belasting. Pues esnan cu wordo importa sigur lo bay cay den e categoria aki, y lo no tin ningun impacto pa entrada di belasting pa gobierno. Pero si e balansa pa pueblo den su totalidad lo ta negativo, cu lo bin peso adicional riba lomba di e pueblo. Anto mas ainda tanto minister octupus venenoso(blue-ringed) y minister presidente kier bin bisa cu lo no tin placa pa bay challenge e otorgamento di e permisonan aki dilanti juez? Ni sikiera haci un estudio wak si esaki lo no ta mas combiniente pa pais Aruba, lagando hasta un parlamentario di coalicion cay. Nos ta kere cu mester a reta e contratonan y permiso, sigur ora cu e gobierno actual ta tira tur culpa riba esun anterior. E mesun cantaleta. Mientras cu aki e tiramento di culpa ta sigui, e inversionista, den mayoria cu placa sushi for di Venezuela, ta bai cu e hueso y e pueblo Arubano lo bai sali e gran perdedor.

Na Corsow si a reta un contracto cu no tabata sirbi e INTERES GENERAL di e pueblo Curazoleno, anto cu exito. Hecho ta cu loke e gobierno anterior(AVPOR) a haci, di cual minister Otmar Oduber a forma parti di dje pa 7 aña y mei, ta culpabel pa e situacion aki. Pero kico ta pasando, ora cu re-negosha e permisonan aki? Hopi simpel; ta libera e fayonan y crimennan cu e gobierno anterior a comete. Y e partido mas grandi di e coalicion, ta wordo uza, conscientemente pa e trabou aki.

E defensa tambe cu e hotelnan aki lo bay paga nos mega debe, sigur ta un hilaridad.

E cos aki ta bay pone nos den mas debe atrobe. Ta importacion di problemanan social, unda cu no ta bay tin scol pa nos propio yiunan y kico ta bay para di e dropoutsnan. Dropouts ta bay bira pio y problemanan social lo keda crece. Ta cosnan cu tin cu para keto un rato. Ta spera cu e NGOnan riba medio ambiente lanta para pa esaki. Mescos cu a protesta riba esun di Isla di Oro, mester lanta contra esaki.

Na Aruba, nos bienestar general no ta wordo sirbi cu e hotel aki. Tin espacio pa lanta un caso contra e contract aki. E situacion a cambia y por ta base pa pidi “ontbinding” di e acuerdo. Si nan kier sigui cun’e, bay dilanti corte, laga corte wak si e ta respeta esaki. E proyecto aki simplemente no tin ningun balor agrega pa desaroyo di Aruba y ta bai contra INTERES DI E PUEBLO ARUBANO!! Y loke ta bay pasa ta cu no lo bay tin luga mas pa nos Arubianonan. PERIOD!

ARUBA, QUO VADIS!!

