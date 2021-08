“Mas hende vacuna, mas lihe nos ta baha atrobe e presion cu tin den ICU, den nos personal di cuido y riba nos hospital y salba mas bida”

Durante e conferencia di Prensa diasabra mainta pa anuncia medidanan cu a wordo tuma pa baha casonan di Corona Virus na Aruba, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a haci un invitacion na tur ciudadano cu no a vacuna ainda y cu ta desea di haci esaki, pa acudi na e Vacunathon di diadomingo 22 di augustus.

“Apesar cu un gran parti di nos comunidad ta vacuna, tin un grupo grandi cu no ta vacuna ainda y p’esey nos ta haci un invitacion cordial na esnan cu no ta vacuna pa porfabor acudi na e Vacunathon diadomingo 22 di augustus na Ritz Carlton di 9or am – 4’or pm. Mas hende vacuna, menos hende ta bira hopi malo anto e ora nos por baha atrobe e presion cu tin den ICU, den nos personal di cuido, y riba nos hospital y salba mas bida.

Durante e Vacunathon ta bay tin 5 docter presente pa esnan presente por tin un consulta cu docter. Kiermeen si bo ta duda ainda acudi na e Vacunathon y e docternan aki por contesta tur bo preguntanan y e ora bo por tuma bo decision. E ta importante pa cua decision cu nos tuma den bida pero vooral esaki pa nos tum’e bon prepara dus basa riba informacion corecto.

Tambe nos tin un bus di Arubus cu ta sali di San Nicolas 10 am pa esnan cu no tin transportacion pa bay vacuna na Ritz Carlton. E bus tin un logo di e Vacunathon riba dje y e transporte ta gratis. Ta uni so nos por gana e bataya aki nan”.

