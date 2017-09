E soberania di nos pais mester bin bek den nos man

Partido MAS ta un di e partidonan cu ta participa den e eleccio 2017. Mescos cu tur otro partido, e tin su vision pa e progreso di nos pais Aruba. Holmo Henriquez, lider di e partido, segun su concepto, e tin e sentimento pa e ciudadano. Si compare cu presidente Donald Trump, e no ta un hende polarisante y kier trece hende hunto. Pesey e nomber MAS tambe. Movimiento Arubano Soberano. E soberania, e poder soberano eynan, mester ta bek den e ciudadano su man. Pero si nos keda cu e mesun fanatisismo aki, e custumber, e ora bo mes ta permiti bo mes di wordo uza y engaña. Henriquez mes ta contra personalmente e cuestion di sticker cu bandera, cu borchi, etc. Si ta pa Henriquez, ta pasa un ley cu ta prohibi tur e cosnan aki. Net e cosnan aki a contribui na polarisa nos pueblo tambe. Bisiñanan, cu normalmente nan tin amistad cu otro, pasobra esun a lanta un bandera cu ta contra e partido di e bisiña, awe bo ta haya bisiñanan cu no ta papia cu otro.

Famianan completo ta wordo kibra pa motibo di esaki mes. Net e cosnan aki mester ta net al contrario. Ta pa uni bo ta uni. E bunita di politica ta, ta pa uni un pueblo. Pero haci e pueblo conciente di locual cu ta pasando, di locual cu ta e realidad pa asina eynan nan por tin un opinion y un decision obhetivo. No uno manipula of wordo engaña, etc. Den e programa di radio di MAS, cual ta existiendo 3 pa 4 aña, ta trece claridad pa e pueblo. Bisa e cos manera cu e ta. Tin varios biaha cu bo ta haya simpatisantenan of militancia di cierto partidonan, ta bira ataca bo, bisabo of reclama bo cu bo ta critica MEP, of bo ta critica AVP, of bo ta critica POR. Si berdad ta un critica, e ora eynan ta kico ta un critica anto. Kico ta realidad anto, segun Henriquez.

Den corto palabra no por bisa nada, tin cu keda keto y guli tur cos. Bo no por trece esey padilanti. Si e partido den oposicion y e partido den Gobierno, tur dos a hiba un mal maneho pa 31 aña caba den nos Status Aparte y no por bisa nan berdad, e ora ta kico ta resta pa haci? Bati man? Y bisa nan pabien cu a hiba nos den un caos financiero, Henriquez ta cuestiona.

Henriquez a sigui splica cu na e rais e problema ta sinta. E rais ta e problema. Si nos bay riba e cuestion di un minister cera y ta cobra su salario ainda. Hopi hende ta critica e punto eynan y ta puntra ta con bin. Si e cos aki a pasa na Hulanda, hopi tempo caba nan lo a bah’e como minister y kita su salario tambe. Pero locual cu e pueblo no ta realisa ta, cu tanto oposicion como fraccion cu ta sostene Gobierno, esta e 21 parlamentarionan a faya e pueblo den esey. A faya barbaramente. Pasobra ta un mocion di desconfiansa tin cu pasa pa kita e salario di e minister aki.

Den e caso aki, nos tin un Gobierno totalitario, esta amo y señor den Gobierno, cualkier caso cu bin dilanti, nan ta firma pro. Tin un oposicion, pero ta 9 contra 12. Nan no a tuma ni e iniciativa pa yama un reunion pa trata esey pa manda un mocion di desconfiansa aden. Te recientemente Andin Bikker a mand’e aden. Despues di prolongacion esaki a bay aden y no for di e prome dia. Segun Henriquez, ta falta di iniciativa y tambe di prioridad. Apesar cu ta 9 den oposicion, bo sa si di lanta un caso pa atende un cuenta di un asunto di parada, pa bay bringa esey den corte, y bo no por eherce bo poder como parlamentario pa bringa casonan asina aki. Kico ta di prioridad, Henriquez ta cuestiona.

Nan 9 por a cera cabes y cana bay Gobernador pa denuncia esaki, pero nan no a haci’e. Segun Henriquez, esey ta dunabo di conoce cu mester tin un of otro interesnan politico scondi eytras. Pasobra ta imposibel. A dura 7 aña den e Gobierno aki, a forma parti di e desaster cu nos ta aden awe, kende a firma e begrottingnan tambe cu a crucifica e pais aki financieramente y economicamente. Y tambe el a bula afo, pasobra a realisa cu e maneho no ta bon, esaki referiendo na un minister cu a bula afo. Segun Henriquez, e mester a para den su sapato for di prome instante. Henriquez tambe a experencia esey na 2013, tempo cu e tabata forma parti di MEP. Algo a bay robes y a sali afo y no ta pa number, manera e lider ta cana bisa. Henriquez a sali afo pasobra e no ta bay forma parti di un banda asina ey. Bo mester ta homber suficiente cu weso di lomba y cuero di cara, pa bo para den bo sapato firme, pa asina ey lucha pa e interes di e pueblo. Locual cu el a haci eynan, e no tabata tin weso di lomba, e no tabata tin cuero di cara y a guli manda abao, y a firma parti mas bien di e desaster eynan y ta ora cu e no ta cumbini’e e ora el a bula afo.

Den e caso aki ta papia di un forsa nobo of plan nobo. Riba e pregunta si lo por bin cambio, Henriquez a splica cu MAS a haci’e posibel. Pasobra POR no ta un cambio. POR ta e mesun maña bieu ta bin sigui goberna e ora.

Henriquez a splica cu mester cuminsa pone prioridadnan na nan luga. E prioridadnan ta full for di ordo awor aki. Den e maneho financiero mes ta uno, cu tin nos economia stagna. Recientemente tabata tin un forum na IPA y un pregunta di e publico tabata, dicon no a trata e HBO wet ainda. Marlon Sneek, den representacion di Gobierno (AVP) a bisa cu e cos ta cu tabata tin asina hopi contratiempo, pero ta tratando e y nan lo bay bin cun’e. Masha bunita, segun Henriquez. Casi por a ker’e, di bunita cu e tabata. Pero mester realisa algo. E HBO wet no mester wordo pasa awe ni mañan. E mester a wordo pasa ayera caba. E mester a wordo pasa añanan atras. Te hasta e salario di nos docentenan a wordo stagna pa mas di 20 aña caba. Awo bo ta 8 aña den gobernacion, ainda bo no a trata e ley eynan di HBO. Pero si bo por a pasa un ley di cacho. B’a duna e ley di cacho e prioridad riba e HBO wet, pero tambe pio ainda, b’a dun’e prioridad riba ley cu mester di proteha nos muchanan for di abuso. E ora Henriquez ta puntra su mes ta na unda nos ta bay. Locual cu Gobierno mester di haci pa cuminsa, ta haci un presupuesto moral prome. Enbes di haci un begroting financiero, haci un begroting moral prome. Pasobra nan prioridadnan ta completamente for di luga.

E hecho di embeyecimento, esta pone klinker, etc., no ta prioridad pa MAS. Henriquez a splica cu tabata tin e pregunta tambe, kico nan ta defini den aumenta calidad di bida, of kico ta calidad di bida. Calidad di bida, aumenta calidad di bida, no ta pasobra nan a pone klinker, verf bo cas, pone un pergola of traha un brug cu awendia bo ta pasa riba dje, cu supuestamente ta aumenta bo calidad di bida cada bes cu bo pasa riba dje. Henriquez a pasa algun biaha riba e brug aki y el a nota cu e unico diferencia ta, cu su cartera ta mas bashi, cada biaha cu e pasa. Nos mester di distancia di locuranan asina aki. Calidad di bida ta ora cu un persona por tin e autodeterminacion riba su futuro. Por dirigi, por determina su futuro. Por tin un miho cuido medico. Por tin miho structura di enseñansa, mas accesibilidad na enseñansa. Siguridad na bo cas y rond di bo cas, den bo pais. Pero nos no ta experenciando nada di e cosnan ey. Tur e cosnan ey ta bayendo atras. Nos pensionadonan tin pleno derecho riba nan pensioen y e acuerdonan cu a wordo haci, mester di wordo cumpli cu nan. Pero ta scucha otro partidonan cu ta bin cu proposicionnan of plannan hopi lucrativo, hopi atractivo y den opinion y bista di Henriquez, esey ta populista.

E no tey pa bisa un cos cu ta bay priminti y mañan no por cumpli cun’e. Su filosofia no ta campaña ta un cos y goberna ta otro. Bo ta bisa un hende cu ta gañe awor aki, djis pa por drenta Gobierno. Esey no ta partido MAS tampoco.

Partido MEP ta bisa cu nan ta baha edad di pensioen bek na 62. Den e debate, e lider a bisa cu el a studia e materia, e sa cu nan por logr’e. Con bo por a studia e materia y siendo cu ta abo mes a manda un carta di recomendacion pa aumenta e edad di pensioen. Populismo ta hunga un rol aki. Pasobra e realidad no ta asina eynan. Tin un otro ta bisa cu nan ta bay bah’e mas ainda na edad di 60. Nan ta bin cu un flexpensioen, locual cu no ta sincero cu pueblo. Cuanto bo ta bay perde den esaki. Cuanto e pensionado ta bay perde a consecuencia. Tur dos di nan, no a tene cuenta cu e fondo di reserva di e pensionadonan, cual no ta existente.

Si nos bay sigui den e mesun ciclo di vota pa fanaticismo of vota pa e mesun partidonan tradicional, of esnan cu a forma parti di partidonan tradicional, e ora ey nos ta bay keda den e mesun ciclo. Nos no ta bay trece un cambio. E cambio ta sinta den partido MAS. Pasobra e partido MAS lo bay trece, lo bay pone e poder soberano bek den man di e pueblo. Esnan cu a forma parti di e problema, nunca lo ta e solucion pa bo persona, pa bo famia y e pais aki. Hunto, votando pa partido MAS, lo kibra barera, asina creando futuro pa nos pais, pasobra bo ta bal mas. Aruba merece mucho mas, segun Holmo Henriquez.