E siman cu a pasa Aruba tabata anfitrion di e ‘Dutch Caribbean Digital Heritage Week’ den cual a focus riba e importancia di colaboracion den Reino Hulandes di instancianan cu ta contene informacion historico pa perseveracion di herencia cultural den forma digital. Aruba ta duna un gran ehempel cu e colaboracion di mas di 10 instancia na e Plataforma digital Coleccion Aruba cu a percura pa mas di 100.000 obheto di Aruba su herencia cultural den forma di documento y video por ta accesibel via e website Coleccion.aw.



Plataforma digital Coleccion ArubaColeccion Aruba ta nace fo’i e trabou pionero haci na Biblioteca Nacional Aruba na unda a bin ta digitalisa e coleccion di e biblioteca y poco poco a haci e informacion aki accesibel via nan website y tambe via Archive.org, cu ta un archivo digital cu ta brinda acceso universal na informacion. Den un colaboracion estrecho cu e prome partnernan, Archivo Nacional di Aruba, UNOCA, Museo Arqueologico Nacional Aruba, Stichting Monumentenfonds Aruba y Plantage Zorg en Hoop, y mas reciente cu Telearuba y Departamento di Cultura, Oficina di Monumento, Universidad di Aruba y UNESCO Aruba, Coleccion Aruba ta crece y bira e archivo digital mas grandi cu informacion di Aruba na Papiamento.Internet ArchiveE informacion riba coleccion.aw ta accesibel riba internet via Internet Archive atraves di archive.org cu ta un compania sin lucro di ganashi funda pa sr. Brewster Kayle cu e meta pa traha un biblioteca riba internet cu por ofrece acceso permanente na investigadonan, historiadonan y studiante cu informacion historico cu ta existi den e formato digital. Tabata durante pandemia cu un turista cu ta un trahado di Internet Archive a bishita Biblioteca Nacional y a sugeri pa haci e informacion digitaliza di e coleccion na biblioteca gratuitamente accesibel riba internet atraves di archive.org. Cu yudansa di Setar NV cu a haci donacion di e domain coleccion.aw, e cooperacion exitoso hunto cu Internet Archive a cuminsa y a desaroya pa awe nos por tin mas di 100.000 obheto di e herencia cultural di Aruba accesibel riba internet. Durante e prome dia di e simposio ‘Dutch Caribbean Digital Heritage Week ‘ sr. Kayle den nomber di Internet Archive a entrega na e miembronan di e Plataforma Coleccion Aruba dos ‘external harddrive’ cu ta contene e ‘backup’ di ful e contenido di coleccion.aw cu te awo ta 10 terabytes na informacion.Coleccion.awE website coleccion.aw a keda lansa oficialmente aña pasa na september y recientemente esaki a keda actualisa pa asina por brinda e usuario un miho navegacion. Via coleccion.aw acceso ta wordo brinda ya caba na mas di 100.000 obheto di cual tin 40.000 documento, 60.000 imagen y 7 obheto den 3D. Coleccion.aw ta bira asina e archivo digital di mas grandi den nos idioma Papiamento y un ehempel bibo di colaboracion cu ta resalta den nos region. Un proyecto di innovacion den cultura na Aruba. E plataforma digital di Coleccion Aruba ta un proyecto den cual banda di digitalisa nos herencia cultural, ta haci uzo tambe di Inteligencia Artificial pa asina facilita e investigacion di e historia di Aruba y haci e informacion historico aki, mas accesibel pa nos comunidad. Esaki sigur ta haci Coleccion.aw un proyecto innovativo pa Aruba y tambe pa nos region. Danki na e plataforma di colaboracion Coleccion Aruba y Internet Archive, Aruba su herencia cultural ta universalmente accesibel.