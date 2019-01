Mas di shen kilo di cocaina haya den container cu fruta

BRABANT, Hulanda – Diamars ultimo polis a un cargamento di mas di shen kilo di cocaina scondi den un container cu fruta aden. Esaki tabata para na un compania di tranpsorte den e gemeente Heusden. Balor di e droga aki ariba ‘blackmarket’ ta core di miyones di euro.

Polis a wordo poni na altura despues di cu e droga a wordo descubri entre e cargamento di fruta. No ta conoci unda y con e droganan tabata scondi den e container. Esaki ainda ta bou di investigacion.

E container tabata procedente di Rotterdam. Seguramente e plan lo tabata ta pa saca e droga prome cu e container yega na e adres corespondiente. Esaki pa un of otro motibo no a sosode. Polis no ta kere cu e compania na Heusden lo por tin di haber cu esaki.

E droganan a wordo hiba pa nan wordo destrui. No tin ningun detencion den e caso aki, segĂșn Omroep Brabant a informa..

