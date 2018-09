Mas di mil permiso ainda sin busca na DIMAS

Pa ley, tur persona cu ta “vergunningplichtig”, mester tin nan permiso hunto cu nan, pa ora di control nan mustra esaki. Sr. Mario Wever, di DIMAS ta amplia.

Tin hopi peticion cu tin contesta cla, cu no ta wordo busca cera DIMAS. Guarda Nos Costa tin admision na sistema di DIMAS, y nan mes por haci e control ora di tene nan accion.

Cu si un persona su permiso ta na ordo, nan lo wordo laga bek den libertad, den caso di detencion. Tur persona, un biaha mas, mester cana cu su permiso, segun Sr. Wever.

Actualmente tin mas di mil permiso, cu contesta y cu ainda no a wordo busca, p’esey e suplica ta bay pa subi e website www.dimasaruba.aw. Aki riba tin un tracer unda cu or di hinca un number di passpoort, por check si e peticion tin un contesta.

Den pasado, locual cu tabata wordo haci, nan ta wordo archiva, es decir e persona no a busca su permiso, su mañan e tin chens di perd’e. Por bay asina leu, un permiso despues di tanto luna, e permiso ta caduca. Ta bon pa tur persona check via e tracer si e permiso ta cla. Of pasa na balie, puntra si tin algo cla.

No ta bay cu ta DIMAS ta bay yama, e persona ta responsabel pa check e status di su peticion, segun Sr. Mario Wever, di DIMAS.

