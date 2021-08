Mas di e reunionnan di stakeholders en conexion cu formacion di gabinete Wever-Croes

Diamars 3 di augustus e reunionnan cu stakeholders den nos comunidad a sigui cu Formado y e ekipo di Partidonan MEP y Raiz riba e tema di migracion. A reuni cu Asociacion Cuerpo Consular Aruba (ACCA); UNHCR/ IOM/HIAS; Asociacion Amigos de Colombia; Asociacion Venezuela/Bolivar por la vida; Fundacion Dominicana Arubanse Juan Pablo Duarte.

E reunionnan di diamars tempran a cuminsa cu e cuerpo consular y a trata diferente di retonan cu e cuerpo consular ta encontra na Aruba specialmente den e periodo cu nos ta drentando despues di pandemia. Tambe a toca e tema di cooperacion specialmente con nan por haya cooperacion di diferente departamentonan di Gobierno siendo nan e representantenan di nan comunidadnan di e diferente paisnan. Ta na su luga pa duna nan e cooperacion pa asina hunto cu Gobierno por atende e temanan principal.

Den e caso di cooperacion, e cuerpo consular a vocifera nan preocupacion riba e tema di vacunacion mirando e hecho hopi persona ainda no ta vacua door cu nan no ta documenta na Aruba y por lo tanto ta risisti di bay of ta perocupa pa. bay na e centro di vacunacion oficial na Santa Cruz. E palabracion ta cu na consoladonan mes e personanan aki por pasa pa haya nan vacuna. E meta ta pa tur hende na Aruba ta vacuna irespecto si nan tin un status legal of no.

Tambe a reuni cu e comicion di e refugiadonan di Nacionnan Uni, UNHCR; cu International Organization for Migration, IOM y HIAS cu ta e NGO cu ta haci e trabounan pa UNHCR na Aruba mas tanto riba e tereno di refugiadonan. Desde 2019 a acredita y nos tin e presencia di UNHCR na Aruba como un partner di Aruba pa yuda den e problematica di refugiadonan. Prome cu esey tabata tin hopi discussion si nos mester acredita nan y si nan mag di ta akinan si of no. Prome Minister a indica cu Gobierno a dicidi di haci esey pa asina haña mas comprondemento di nan banda internationalmente di con dificil e situacion ta na Aruba, enbes di tin solamente conflicto y si nos ta hacie bon suficiente of no.

Aruba tin un bon relacion cu UNHCR, IOM y HIAS na unda tin reunionnan frecuentemente pa trece puntonan dilanti den bienestar di nos sistema migratorio pero especialmente enfocando riba refugiadonan. Nan tambe tabata tin palabra di elogio den e forma con Aruba ta permiti esnan indocumenta tambe vacuna y kico tur nos a haci pa cu esey. Mas area di preocupacion a ser treci dilanti cu tambe cu lo hay e debido atencion.

Tambe a reuni cu e asociacion cu ta representa e colonia di Colombia, Venezuela y Republica Dominicana. Cada un a trece dilanti e temanan cu ta mas relevante pa nan miembronan pero tambe puntonan den interes general cu tin di haber cu personanan cu a bin di otro pais por ehempel; mas alineacion entre DPL y DIMAS cu tin biaha ta tarda den duna permisonan. Nos a compromote cu nos lo duna atencion den e parti di retraso den duna permiso y e alineacion di e dos deparatmentonan aki. Tambe nan a trece dilanti kico ta e efectonan riba muchanan cu e retraso aki tin mirando cu esaki ta un problema na momento cu e mucha caba scol y e mayornan no a logra di cera e permisonan aki minuciosamente tras di otro.

E asociacionnan a trece dilanti tambe cu den sector laboral ainda tin hopi doño di trabou ta paga 60% siendo cu nan ta mira cu e luga ta draai riba ful forsa. Esaki ta un tema, Prome Minister a indica, cu Gobierno ta discuti internamente con pa atende cu esaki pa por midi si e doño di trabou ya a yega su 100% di forsa caba pa bay bek na paga e trahadonan 100% y cu e 60% – 80% no bira algo structural.

Tambe e asociacionnan a pidi pa considera y habri e frontera cu Venezuela mirando cu pa hopi hende e ta importante pa haci bishitanan di dokter cu ta algo cu por contribui na baha e costo di bida. Prome Minister a duna di conoce cu esaki tambe ta algo cu ta constantemente riba agenda pa evalua ki ora ta e miho momento pa haci habri frontera cu Venezuela.

“Esaki ta e enfoke di e reunionnan di diamars aunke hopi temanan a wordo trata cu lo haya e debido atencion. Nos no a reuni cu representantenan di tur e colonianan na Aruba pero esey lo bin den transcurso di otro siman y durante gobernacion”, Prome Minister a termina bisando.

Despues di e reunionnan cu e diferente gruponan aki, un representante di cada grupo a duna nan declaracion na prensa. Esnan cu a haci esaki ta: Carlos Augusto di Asociacion Cuerpo Consular Aruba. Kelly Bendelow di UNHCR. Yiftach Millo di HIAS. Adailyn Gonzalez di IOM. Moises Fernandez di Asciacion Amigos de Colombia. Antonio Alcibiades Asciacion Venezuela Bolivar por la Vida. Winston Tavarez di Fundacion Dominicana Arubanse Juan Pablo Duarte.

