Mas di 500 persona a sigi edicion digital di E-Seminar

Recientemente organisadornan di e seminario popular e-Aruba y e-Curacao Business Seminar a organisa un edicion ‘Bonus’ den formato digital. Organisadornan ta mira atras riba un exito rotundo mirando cu mas di 500 persona a registra y a mira e seminario. E mayoriapersona cu a registra tabata for di Aruba y Curacao perotambe tabata tin registracionan for di Merca, Hulanda, Trinidad & Tobago y Hawaii. E motibo principal cu a organisa e edicion special aki ta cu tanto e evento cu ta tuma lugar na Aruba y Curacao cu salanan yenanualmente por lo tanto no por tuma lugar. Mirando cu desde cu Covid19 a afecta e islanan y mundo ta nota cu hendenan ta pasando hopi mas tempo online. Tambehopi compania a haya nan mes ta transformadigitalmente den un forma acelera. A dicidi di asercadiferente orador internacional pa asina comparti nan experiencia y nan consehonan con pa comunicadigitalmente durante di covid19.





E comentarionan tabata sumamente satisfecho pa cu e topiconan cu a keda presenta. Tanto Ramon Ray di New York, Miri Rodriguez di Seatle y Diederik Kemmerling a sa di comparti consehonan util cu cada persona por usaden nan organisacion. Por a nota cu e interacciontabata hopi halto tambe mirando cu tabata tin hopipregunta cu a keda lansa durante di e seminario.



For di e encuesta cu a tuma lugar na final di e seminarioe personanan cu a registra un satisfaccion grandi. 99% di e respondetenan a contesta cu e seminaro tabataeducativo. 98% lo conseha un colega y of conocir pa atende e seminario den futuro. 93% di e respondetenana haya cu e calidad tecnico di e seminario tabatasatisfactorio.



Pa esnan cu no a logra mira e edicion special aki, diabierna awor dia 29 di mei 2020 lo comparti e video completo riba e plataformanan digital di e-Curacao, e-Aruba y e-Seminar. Un danki tambe na tur sponsor cu a hasi esaki posibel.





e-Seminar ta produci pa Infinity Media Aruba, The Lab supported by OnlineSeminar.nl, Elite Productions & Entertainment y Headlines Group.

Comments

comments