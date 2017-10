Mas di 50 morto despues di tiroteo na Las Vegas

LAS VEGAS, Nevada – “Na e momento aki tin mas di 50 morto y mas di 200 individuo herida,” e hefe di polis Metropolitano di Las Vegas, Joe Lombardo a sigura riba cuenta di Twitter di e institucion.

Durante un rueda di prensa, e hefe policial a indica cu nan por a establece e identidad di e sospechoso di e tiroteo como Stephen Paddock di 64 aña, cu a ehecuta e atake for di piso 32 di un hotel cercano na e luga di concierto.

Ta trata di un “residente local” di Las Vegas, el a bisa, sin cu na e momento aki ta conoce e posibel motibonan cu a hiba Paddock na comete e matanza.

“Na e momentonan aki nos no sa cualnan tabata su creencianan,” el a bisa.

Despues di establece cu e atacante tabata riba piso 32 di hotel Mandalay Bay, un ekipo di unidad di elite di polis SWAT a acudi na e luga y a tir’e mata, Lombardo a splica.

“Nos ta kere cu ta trata di e accion di un solo persona, un “lobo solitario” (…) Nos ta bastante sigur cu ya no ta existi mas un menasa,” el a agrega.

