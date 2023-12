Diabierna ultimo, Minister di Enseñansa y Deporte Endy Croes a asisti na 2023 Higher Education North America (HENA) Expo cu a tuma luga na Hyatt Place Aruba Airport di 9 am pa 5 pm. Diferente college y universidad di Merca y Canada tabata presente pa brinda informacion na e studiantenan cu ta desea di continua nan estudio na un di e institutonan aki. E institutonan di enseñansa superior Mericano y Canades cu tabata presente durante e exposicion ta, entre otro, University of South Carolina, Coastal Carolina University, Valencia College, Saint Mary’s University, Bishop’s University, Embry-Riddle Aeronautical University, Colorado State University y Niagara College.

Banda di esaki, EducationUSA Aruba, Arubalening, Consulado Mericano tambe tabata presente pa brinda informacion na e studiantenan. Un cantidad di studiante y docente di diferente scol di Aruba tabata presente pa busca informacion y haci pregunta. Mirando cu estudio na Merca of Canada no ta hopi popular den nos comunidad, a dicidi di bin cu e iniciativa aki pa yuda e studiantenan tuma un bon escogencia pa nan futuro. Minister Endy Croes ta indica cu tin varios acuerdo firma cu diferente instituto na Merca y Canada cu ta haci e aspecto financiero mas factibel. Cu e acuerdonan cu a firma, a crea espacio pa e studiantenan di Aruba haya un “in-state tuition”, en bes di “tuition” internacional. Pues awo un studiante di Aruba por paga alrededor di 19 pa 18 mil dollar pa aña, en bes di 30 of 40 mil dollar pa aña. Minister Endy Croes ta indica cu e oportunidad- y beneficionan cu Merca y Canada tin pa ofrece na comunidad di Aruba ta un experencia cu ta bale la pena pa explora. Pa conclui, e mandatario di Enseñansa ta gradici Sra. Jo-Anne Croes di EducationUSA cu ta e “trekker” di e proyecto aki y ta gradici tur stakeholder cu a contribui pa haci HENA Expo exitoso, alabes ta gradici tur director, docente y mayor cu a asisti pa yuda e studiantenan ta na altura di e posibilidadnan cu tin y yuda nan tuma un miho decision pa nan futuro.