Diasabra mainta tempran a cuminsa presenta den fila largo, esnan cu a haci uzo di e oportunidad cu gobierno ta ofrece pa deshaci di desperdicio, den e accion di Baki den Bario. Veld di Arsenal na Angochi tabata bon prepara y organisa pa asina asisti tur cu a yega pa tira nan sushi afo.
E esfuerso aki a bira uno di gran resultado y tur departamento concerni ta duna nan maximo cooperacion cu cada accion. No solamente e bario di Sta. Cruz pero Paradera, Ayo y vecindario a acudi pa asina contribui na limpiesa di nan bario.
Manera ta conoci, e bakinan ta disponibel henter mainta, si acaso ta mira e necesidad di keda mas, esaki semper ta algo cu ta evalua segun e fluho di auto cu ta keda yega na e localidad.
Presente na e accion di Baki den Bario semper tin un team grandi disponibel pa asina dirigi e ciudadano, dependiendo di e desperdicio cu e tin pa tira afo. E ta un accion cu ta sosode relativamente lihe y den bon coordinacion.
E reto y costo pa deshaci di desperdicio keto bay ta vigente, e esfuerso cu gobierno ta haci pa brinda e oportunidad aki sin costo alguno, ta pa asina yuda e comunidad mas cu ta posibel mientras ta soluciona e problematica den un forma permanente.
Premier Eman a menciona esaki, pero ta reafirma cu e accionnan aki lo intensifica aun mas den e dianan siguiente, mirando cu fin di aña ta acercando y gran mayoria di e comunidad ta den reorganisacion di nan cas y lo ta deshaciendo di sushi mas cu regularmente.
Ademas di Serlimar, Ecotech y otro departamento, tambe tin presencia di Sociale Zaken como tambe Wit Gele Kruis, GKMB y departamentonan cu ta asisti den e asuntonan di infrastructura cu ta haci dibiaha un calculacion di e nececidadnan cu tin den e barionan.