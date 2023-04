Fundacion Aruba One Happy Island Lions Club ta e organisacion encarga cu 2 club di servicio na Aruba cu ta One Happy Island Lions Club y e club di hobenan adulto Delta Aruba Leo Club.

Pa e 2 clubnan aki por sigui yuda comunidad di Aruba, ta organisando diadomingo 30 di april proximo un grandioso rifa cu un total di 3 premio bow di wega di Diario.

1 premio di AWG 10.000

2do premio di AWG 5.000

3er premio di AWG 2.500

Cada ticket ta consisti di 2 number dunando bo 6 chance pa gana un di e premionan. Ticket ta costa AWG 25 y ta obtenibel cerca tur miembro di Aruba One Happy Island Lions Club y Delta Aruba Leo Club.

Diasabra awor, 8 di april nos miembronan lo ta riba caya pa bende tickets.

10AM – 12PM dilanti Imelda Kleuterschool na Playa y tambe na Rotonde Tanki Flip.

4 PM pa 6 PM na mesun localidadnan menciona.

Club di Leon y club Leo ta e organisacion di servicio na comunidad mas grandi na mundo. Nos meta principal ta pa duna servicio na nos comunidad cu ta den necesidad como tambe concientiza y educa riba topiconan importante pa tin un comunidad sano.

Cu e fondo recauda e 2 clubnan por sigui haci projectonan na bienestar di nos comunidad, un apelacion na henter comunidad pa yuda nos yuda esnan den comunidad cu ta den necesidad. Tur fondo colecta ta bay bek pa comunidad di Aruba den necesidad.

Esnan interesa pa cumpra buki di rifa of lo kier bende buki por tuma contacto na number 594-0043 of 746-0428 of via nos email [email protected]