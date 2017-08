Mas di 100 pareha lo renoba nan voto na Aruba

Durante ultimo añanan, e fenomeno di “destination weddings” ta uno cu ta birando mas y mas popular unda 20% di tur casamento rond di mundo ta tumando luga na un destinacion otro di unda e pareha ta biba. Esaki sigur ta nifica un oportunidad grandi pa negoshi pa nos turismo. P’esey Aruba Tourism Authority ta traha duro pa posiciona Aruba como un di e destinacionnan mas romantico unda por casa y of celebra luna di miel. Esaki ATA ta haci entre otro pa medio di promocion y activacionnan den tur e mercadonan. Asina ATA hunto cu otro socionan turistico a organisa un asina yama “Renew your I Do’s Vow Renewal Event”.

Esaki ta un ceremonia di ‘renobacion di voto matrimonial’ cual evento lo tuma luga mañan dia 8 di Augustus venidero na e di tres beachnan di mas bunita rond mundo, nos famoso Eagle Beach. E evento aki lo priminti di bira esun di mas grandi den su estilo den e region di Caribe, cu participacion di mas di 100 pareha cu ta di bishita na Aruba y cu lo probecha di ta akinan pa asina participa na e evento bunita aki. E evento a hala hopi antencion internacional, muy en especial di e mercado Mericano pa medio di eventonan di antesala riba medionan social y medionan tradicional utilisando e ‘hashtag’ #ArubaIDO. Esaki a dirigi un cantidad enorme di trafico na Aruba.com pa informacion di e evento y tambe di Aruba como un destinacion romantico.

Aparte di e parehanan cu ta participando, e evento aki lo wordo captura pa medionan di comunicacion y tambe asina yama ‘influencers’ di e niche di romance y industria di ‘destination weddings’ riba rednan social. Entrenan ta inclui portalnan importante manera Roamaroo.com, cu presencia di Scott & Colette cu lo comparti nan experiencia y televisa esaki riba Travel Channel y tambe comparti nan experiencia cu mas di nan 300 mil siguidonan riba rednan social.

Tambe e pareha aventurero Hanah y Adam Lukaszewicz di e popular website di biahenan den pareha Getstamped.com, lo comparti nan renobacion di nan “Si” riba nos bunita Eagle Beach riba nan pagina web y tambe cu mas di 382 mil siguido riba rednan social.

Ta un honor tambe di ricibi cobertura di e website number uno Mericano di boda Theknot.com cu un impactante siguimento di mas di 2.1 miyon hende. Nan lo ‘Livestream’ for di Eagle Beach y comparti cu mundo henter e romance cu Aruba ta ofrece. Tambe Aruba Tourism Authority tin e placer di anuncia e participacion di Tamra y Eddie Judge, miho conoci pa nan 9 temporada di participacion na e popular serie Mericano “The Real Housewives of Orange County.” E famoso pareha aki lo renoba nan voto riba nos beachnan y comparti esaki cu mas di 2.9 miyon siguido riba rednan social. For di e Mercado di Latino Americano tambe lo tin prensa internacional cu lo cubri e evento grandi aki.

Mirando cu Aruba Tourism Authority su responsabilidad nan principal ta di promove y desaroya Aruba su turismo, e aña aki, tambe a tuma luga un activacion di e “Renew your I Do’s Vow Renewal Event” na New York durante transmission di e famoso show di television Mericano esta Fox & Friends, pa mas di 2 miyon di televidente Mericano. Tambe a organisa den ultimo añanan, eventonan manera eventonan special riba valentine’s day na Times Square na New York, y un otro biaha riba Empire State Building como parti di Aruba su strategia diversifica den mercadonan principal, como mercadonan nobo.

Romance y casamento ta forma parti di e asina yama “niche” cu ta un aspecto hopi importante pa cu Aruba ya cu hopi biaha e efecto cu esaki ta causa riba nos destinacion ta significante debi na e hecho cu e ta contribui na e beneficio economico di varios socio manera hotel, restaurant, fotografo, floresteria, wedding planners y hopi mas. ATA tin un unit cu ta pertenece na e ekipo di mercadeo cu ta encarga su mes especialmente pa pusha y promove e diferente “niche” nan cu Aruba ta enfoca riba dje. Diferente esfuersonan ta wordo haci durante full aña pa asina Aruba por keda “top of mind”. ATA kier a gradici tur e socionan cu a contribui pa cu e dia aki lo bira un hopi special pa tur e parehanan rond di mundo cu lo ta partipando.