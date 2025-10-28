Director di SVb Sr Edwin Jacobs den un entrevista a puntre si ta bay conoce cambio den e organisacion pa cu servicionan y Edwin Jacobs a duna di conoce cu ningun momento ta bay tin cambio den sistema di notificacion di AO.
Awor aki ta pushando p’e personanan usa e servicio di e aplicacion momento di meld AO. Sr Edwin a bisa tin mas di 80 % di e ziekmelding ta pasando via e APP di cual ta un bon desaroyo y ta pushando pa esaki bay lo mas tanto posibel.
Asina ta reduci e tempo posibel pa yama notifica AO, pa loke ta trata e doño di trabou e trahador ta riba APP e doño di trabou ta haya un mail of e ta subi ribe protal di MI SVB y asina e por mira cual empleado a meldziek cerca SVB, e proximo luna ta terminando e proyecto no solamente e trahador cu ta riba e APP cu e doño di trabou por mira cu nan a meldziek pero tur otro trahador cu e tin e por subi y diariamente y final di dia y mira kende a notifica AO na SVB y e servicio aki nos lo bay maneha y digitalisa.
Hopi doño di trabou ta pidiendo un bista di hendenan cu a meldziek pa tin siguransa cu e persona a meld AO na SVB y si e aplica esaki via e aplicacion e doño di trabou ta haye di biaha pero tin un grupo cu no ta usa e aplicacion y esaki no ta yega di biaha ne doño di trabou y ta trahando riba e software aki pa e informacion aki drenta den e aplicacion.
SVB no ta bay pasa su servicio pa ningun otro compania y nos mes ta atende nos mes un asuntonan.