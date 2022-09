Mas auto nobo a yega di parti All To Car Aruba, e marcanan Changan mas di 50 auto di gasoline electrico a yega Aruba tin tambe den transmision automatico y manual. Futuro ta presente y gosa di e presente y pasa na All To car.



A concentra den gasoline auto economico 30% mas economico y 32 % mas potencia. E autonan cu a yega via bo remote control bo e ta parkeer pabo y nada di preocupa y sistemanan inovativo. Pickup tambe a yega Aruba, automatic y manual, sea den gasoline of diesel.

E auto gusta na Aruba CS15, CS35 y CS55 y Uni-t autonan marca Changan.

Auto ta 5 aña di garantia 100.000 km satisfaction inmenso y diaranson padilanti e autonan ta den All To Car y unda tur banco lo t’ey pa asina financia esnan cu kier auto di famia changan.