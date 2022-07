Internacional: Mas cu 1000 vuelo di e aerolinea Lufthansa a keda cancela e siman aki door di manifiesto cu a impacta 130.000 pasahero.

E compania aleman Lufthansa a anuncia ayera cu nan lo cancela casi tur vuelo for di Alemaña mirando e impacto grandi cu lo tin pa culpa di manifestacion andando di airport ground crew y nan sindicato net den e peak di travel season, e aerolinea a bisa cu nan mester a cancela casi full nan flight schedule di diaranson na frankfurt y munich cu temporada di vakantie grandi pasando nan tawata operando bou presion caba pa reestablece vuelo nan pa e weekend aki despues di e manifiesto nan cu a pasa caba alaves Lufthansa a adverti cu e manifesto di awe por pone cu vuelo nan di mañan y diabierna por cancela.

Na frankfurt airport un total di 678 vuelo lo keda cancela 32 di nan diamars y 646 awe segun Lufthansa cual ta calcula 92.000 pasahero lo sinti e efecto di esey, na munich airport un total di 345 vuelo a keda cancela 15 diamars y 330 awe segun calculacion 42.000 pasahero lo sinti e efecto di e cancelacion di vuelo na munich, vuelo nan internacional tambe a keda cancela for di bangkok, singapore, new delhi, johannesburg, los angeles y new york.

Sindicato Ver.di ta luchando pa salarisverhoging di 9.5% pa Lufthansa ground staff cual ta sali na minimo 350 euro pa luna staff nan di Lufthansa ta overworked desde tekort na trahador, inflacion halto y 3 aña sin cu trahador nan a haya un raise riba nan salario, sindicato Ver.di a pone mas o menos 20.000 trahador di Lufthansa riba pia cual ta consisti di ground staff, counter staff y aircraft technicians segun declaracion di sindicato Ver.di e manifestacion ta programa pa caba mañan 6:00am ora di alemaña.

Michaeal Niggeman, chief HR officer y labor director di Lufthansa a bisa miembro nan di prensa cu e manifiesto ta causando hopi daño y ta innecesario como cu Lufthansa a ofrece un gran suma pa subi e salarionan di e trahador nan cu ne pero sindicato na kier a acepta asina mes despues di 2 tanda di negociacion.