Mas camber di hotel ta nifica importa mas empleado di afo

Presidente di AHATA, Sra. Tisa Lasorte, ta elabora rib’e retonan pa bin cu mas camber di hotel.

Sra. Lasorte ta splica cu e horcan di September 2017 a forsa hopi hotel den Caribe pa cera y renoba. Hotelnan nobo cu ta bay habri den Caribe lo bira un competencia pa nos. Aruba mester sigura cu e tin un bon producto pa ofrece e bishitantenan. Tambe mester tin e oportunidad p’e hotelnan cu ta renoba caba. Nan tin hopi aña ta papia di un ley pa duna un incentivo na e hotelnan pa nan por haci esey y keda competitivo. Den e asunto di agrega mas camber, sra. Lasorta ta haya cu un di e problemanan na Aruba ta cu no tin un lista definitivo di cuanto camber di hotel y condominium ta bin. Esey ta un problema, pasobra asina no por planea drechi pa tin e forsa laboral necesario pa duna e servicio cu mester duna cu tanto camber riba Aruba. Pues si bin cu mas camber, mester di mas empleado y e hotelnan tin dificultadnan caba di haya cierto empleadonan. Ta di supone cu e ora mester cuminsa busca personanan di exterior pa cumpli cu esaki. Sra. Lasorte ta enfatisa cu e no ta facil pa djis bisa cu ta bay bin cu mas camber y yama esey crecemento. Mester tin un strategia pa mira tur loke ta pasando y traha un plan pa ataka tur e obstaculonan cu ta bin cun’e, cual no ta sosodiendo.

Sra. Lasorte ta sinti cu mester sinta na mesa y combersa cu Gobierno p’asina hunto bin cu un plan pa atende e asuntonan aki. E ta remarca cu tin hopi hende of organisacionnan ta trahando riba cierto plannan individualmente, pero no ta conectando nan hunto. E ta sinti cu mester conecta tur e plannan aki hunto pa por bin cu un plan beneficioso pa Aruba.

