Den un evento ameno na John F. Kennedy Education Center na Oranjestad a tuma lugar entregamento di promocion y decreto gubernamental na 52 polis. Parti den diferente klas, altocomisario suplente Sra. Irma Gordon den presencia di coleganan y famianan a haci e entrega na e ocasion special aki. Ta trata aki di e prome klas cu a termina nan prome dos añanan di nan estudio. Nan a wordo promovi for di aspirant pa agente di primera klasse: C. De Cuba, L. Lopez Pineda, K. Kock, M. Violenus, J. Ruiz, D. Fernandes Perna, P. Maduro, A. Villamizar, M. Voz, N. Mongen, M. Martilia. Tambe un grupo grandi di polis a termina nan estudio policial cu a dura 4 aña exitosamente. Nan a ricibi nan diploma di MBO nivel 4 y awor nan ta cla pa sigui eherce nan trabou pa nos pais. Ta trata aki di polisnan: J.Kraag, D. Franken, A. Garcia Melo, M. Angela, A. Morillo Rojas, G. de Castro, T. Maduro, E. Tromp, M. Westerhof, K. Janga, D. Kock, J. Alavarez Espinal, N. Sanches Salas y A. Henriquez. Un grupo di polis tambe a ricibi nan promocion y a subi di rango. Di brigadier awor nan a bira Brigadier eerste klasse. Ta trata aki di polis: A. Leonard, G. Pietersz, F. Kock Severino, M. Henriquez, J. Lucktert y R. Ras. For di Sub-inspector pa Sub-inspector primera klasse: G. Oduber. Nos cuerpo tin polis hoben studia, cu gana y animo pa sirbi nos Pais. Nos ta contento di mira un biaha mas un grupo grandi di polis ta logra hayanan promocion of decreto gubernamental. Nos ta hopi orguyoso di boso. Pa e hobenan cu a haya nan promocion pa agente primera klasse sigui haci boso best, boso ta na mitar caminda pa caba boso estudio policial. Na e polisnan cu a terminanan estudio policial hopi exito! Awor aki boso carera policial ta inicia. Brinda e servico, integridad y seguridad pa nos pais. Na polisnan cu a yega brigadier eerste klasse sigui cu e mesun dedicacion y animo pa nos pais. Nos ta orguyoso di cada un di boso, for di momento cu boso a cuminsa cu bo estudio policial t’e cu awe cu boso ta brigadier eerste klasse! Na famia di cada polis nos ta manda un palabra di gradicimento na boso cu ta laga boso sernan keri dedica nan tempo pa sirbi nos pais. E no ta un trabou facil pero sea orguyoso di mira boso ser keri sigui prospera pa hiba nos cuerpo y pais padilanti. Di parti Cuerpo Policial Aruba, MASHA PABIEN y HOPI EXITO!

Comments

comments