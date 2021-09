Mary Joan Foundation ta celebra nan di 14 aniversario

Na aña 2007 un grupo di amiga a funda Mary Joan Foundation. A funda e fundacion pa asina duna honor na Mary Joan Geerman-Kock mirando cu e tabata un di e prome amiganan cu a fayece debi na cancer di pecho.



El a bringa 8 aña contra di cancer pero na final a perde bataya. Mary Joan Geerman-Kock semper tabata inspira demas personanan cu tabata sufri di cancer. Rafaela Werleman ta di board di e fundacion, durante un entrevista cu MasNoticia.com el a conta mas di e fundacion y tambe di e historia.

E tempo ey el a kibra e silencio, bisando cu bo no mester bringa cancer di pecho bo so. For di ey e inspiracion a lanta pa bin cu un fundacion cu ta brinda sosten na tur cu tin mester di un tipo di sosten asina. “Nos mester tey den bon y malo”, asina Werleman a menciona recientemente. Actualmente e fundacion ta conta cu mas di 200 cliente. Si tin personanan cu tin mester di ayudo di fundacion, por yama libremente na 5940919 of 5889999, solamente riba dialuna, diaranson of diabierna.

