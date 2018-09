Mary Joan Foundation ta celebra 11 aña di existencia

Cada bes cu nos cumpli un aña e ta a pone nos den reflexion profundo. Pa recorda e humilde acto pa t’ey pa un otro persona. Nos a haci’e nos enfoce principal pa sostene esnan cu ta batayando contra cancer un bes of kisas mas bes. Nos ta pone atencion na esnan cu a bringa pero awe no t’ey cu nos mas. Nan a laga nan famianan cu un espacio bashi den nan curazon, pero alabes nan ta recorda nos pa ta un luchado pa loke ta profundo den nos curazon. Balora esnan cerca di nos y e cosnan di mas chikito rond di nos.

Nos di Mary Joan Foundation awe 26 di September, riba nos di 11 aniversario ta gradeci comunidad di Aruba, nos clientenan y nan famianan pa nan confiansa den nos, nos team grandioso di boluntario nan pa nan tempo y dedicacion, nos empleadonan baliente, tur instancianan (GO y NGO, priva) cu a kere den e esencia di nos trabou, tambe tur instancia cu a para habri pa colaboracion y nos miembronan di prensa. Nos ta spera cu nos por sigui bay p’dilanti cu loke ta bon y crece for di momentonan crucial cu kisas a bay menos bon na e momento pero a yuda enrikese nos experiencia y conocemente pa sirbi nos comunidad miho.

Nos kier alabes tuma e momento pa invita e comunidad di Aruba pa bin sostene nos den e luna di concientisacion di cancer na pecho, luna di october. Nos tin nos Collect Weekends tur diasabra durante oranan di mainta como tambe oranan di atardi. Nos lo tine nos Santo Sacrifico 7 october. Un momento pa habri e luna cu na Bendicion y gratitud inmenso. Sinti liber pa bin compaña nos na Misa Birgen di Fatima na Dakota.

Wear Something Pink Day no por keda afo. Pa dia 19 di October bo(so) preparando caba pa ‘blow us away’? Nos ta cursioso pa mira ken ta bay cu premionan e aña aki.

Por ultimo pa e luna aki, nos lo tene un caminata anual, ‘Let’s Beat It!’ riba 28 di october. Un otro actividad pa uni, pasa un momento ameno ta core, cana of apoya. Corda sigui nos riba rednan social pa no perde ningun di e actividadnan.

Na esnan cu kier lecturanan (scol, compania, iglesia grupo di deporte etc.), tuma contacto cu nos!

Pa clausura nos kier yama danki un bes mas pa esnan cu a reconose e necesidad asta mas prome cu 11 aña pasa pa crea e fundacion y sin falta nos ta agradecido na nos Señor pa su Gloria.

Comunidad, si ta desea mas informacion, sinti liber pa comunica cu nos na [email protected], por manda un mensahe por medio di Facebook na Mary Joan Foundation Aruba of lo por yama nos di dialuna pa diabierna di 8’or pa 5’or di atardi na 588-9999. Pasa personal tambe na nos cede situa na Sabana Blanco #8 na Dakota (den cura di Atco), e ta ser aprecia masha.

