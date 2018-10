Mary Joan Foundation ta anuncia Pink Walk 2018

E luna di october ta e luna di conscientisacion tocante cancer na pecho. Den e luna aki Mary Joan Foundation ta trece na banda di conscientisacion, un evento anual tan spera den nos comunidad. Ta trata aki di Pink Walk 2018 y Aruba Bank ta sostene e fundacion aki cu nan meta.

Mary Joan Foundation conhunto cu Aruba Bank, Martijn Trading y 297 Runners ta trece conscientisacion riba e tema di cancer, unda cu ta sostene esun nan cu ta luchando contra cancer di pecho y tambe ta honra esun nan cu a fayece. E aña aki e tema di caminata ta “Let’s beat it”, unda cu Aruba Bank, Martijn Trading y 297 Runners y Mary Joan Foundation ta invita tur hende pa participa na e caminata cu lo tuma luga dia 28 di october proximo.

E evento aki ta un evento di fundraising pa sigui yuda Mary Joan Foundation cu nan trabou den comunidad pa esun nan cu mester di sosten den nan momentonan di mas dificil.

E aña aki Mary Joan Foundation a cuminsa cu e proyecto “Un Peluca Un Sonrisa” y pa sigui cu e bunita proyecto aki nan mester di fondonan pa cumpra material. Tambe nan kier logra haya un luga specialmente pa traha peluca y duna training na boluntarionan cu kier join na traha peluca pa pashentnan di cancer. Aña pasa y e aña aki Mary Joan Foundation a concentra riba nan fundraising den luna di october.

Mary Joan Foundation su deseo ta pa yega 1000 participante pa tin un evento sold out y logra haya fondo pa sigui cu nan trabou. Dia 28 di october lo tuma luga e “Let’s beat it! Pink Walk” di 5KM di distancia pa 5:30pm na Plaza Betico. E inscripcion ta 15 florin y ta inclui un tas di Mary Joan Foundation. Corda diseña bo mesun T-shirt, cu esaki lo por gana diferente premio asombroso. E ruta lo cuminsa for di Plaza Betico Croes bay Vondellaan, De La Sallestraat, Prof. Lorentzstraat, Emmastraat, Caya Betico Croes, rotonde Aruba Vision Centre, Vondellaan y ta yega bek na Plaza Betico Croes. 297 Runners lo brinda nan sosten e aña aki un bes mas door di percura pa e coordinacion di loke ta trata e ruta.

Mary Joan Foundation ta gradici Aruba Bank, SPA, Martijn Trading, 297 Runners y Elle & Vire pa yuda realisa e Pink Walk di Mary Joan Foundation y ta extende un invitacion na tur hende pa cuminsa inscribi p’e Pink Walk di Mary Joan Foundation.

FIN

