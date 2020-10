Mary Joan Foundation: ‘Reto grandi pa yuda pashent cu Cancer di Pecho e aña aki’

Anabel Colina di Mary Joan Foundation ta splica Masnoticia cu siguramente tur cos ta diferente pa motibo di e pandemia, pues e ta poco dificil pa yuda pashentnan cu Cancer di Pecho den algun cos pasobra no por echt tin contacto cu nan. Ora cu Mary Joan wordo yama, nan t’ey pa scucha e pashent y si ta pidi pa pasa cerca nan, Mary Joan ta tuma tur medida di precaucion y bishita nan. E board nobo aworaki ta purba di tin un grupo di pashent pa por pasa un poco mas tempo cu nan telefonicamente, si nan kier un afspraak nan ta haci esey.

Mary Joan ta informa cu e aña aki pa nan tambe tur cos ta diferente pa via di e pandemia. Loke ta fundraising cu normalmente nan tabata colecta y tambe evento di caminata ta cay full afo. “Nos tin cu bira creativo. Nos tin un board nobo instala y tambe ta creativo, hunto nos a bin cu un manera pa recauda fondo digital”, sra. Colina ta splica. Esaki ta un proyecto cu lo wordo lansa pronto yama Wall of Friends. Akinan bo ta bay haya e Wall of Hope cual ta pa e comerciantenan cu lo wordo acerca pa nan por cumpra un pida di dje, e prijs ta cuminsa na 500 te 5.000 florin. Separa di e comerciantenan, nan tin hopi mas cu lo tin diferente prijs pa comunidad.

“Mirando cu semper nos tabata tin un bon acogida cu comunidad pa loke tabata e caminata, aworaki nos no tin e mas e aña aki dus nos ta pidi comunidad si nan por yuda nos door di cumpra un parti di e proyecto cual ta cuminsa na 25 florin cual ta yega te na 499 florin. Di eynan e ta bay pa e comerciantenan”, sra. Colina ta splica.

Pues e aña aki actividadnan cu cliente a cay afo mirando tur protocol cu mester sigui, pero Mary Joan no kier pa ningun hende lubida tur pashent cu ta pasando den e malesa dificil aki. Manera nan lema ta ‘no enfrenta cancer di pecho bo so’ pues Mary Joan t’ey pa nan den un otro manera, tur cos ta bay via di telefon, via cita. No tin un actividad pa por bini hunto pero na un otro manera Mary Joan a haci algo leuk. Sin recauda fondo, Mary Joan no por haci mucho pa e pashentnan pues ta pidi comunidad no lubida riba e trabao di Mary Joan Foundation pa por yuda tur cu tin mester.

Mary Joan Foundation tin un Facebook page nobo, nan lo lansa website tambe y por yama semper pa informacion riba 5889999 of 5940919. Si kier haci donacion por yama tambe of subi nan Facebook page, tambe por via pay.aw, bay Charity y click Mary Joan Foundation pa aporta.

