Mary Jane Tromp no a sospecha nada ora ela drenta pa un supuesto reunion den e sala di reunion na clinica di urologia. Asina cu ela drenta y a mira su famia, dokternan y su coleganan presente e no tabata sa ki pa pensa. Pues, el a keda masha sorprendi y hopi contento di tende cu ela wordo nomina pa ta e empleado di luna di januari 2024. Un gran sorpresa di tende for di presidente di Hunta di Directiva Jacco Vroegop mes, cu nan ta masha agradecido y contento pa tur e trabou cu e ta eherce.



Tur luna Horacio Oduber Hospital (HOH) ta reconoce un colega cu a resalta y Mary Jan Tromp cu ta secretaria medico na clinica di pulmon a sali como prome empleado di luna di e aña aki.Pa tur su colega Mary Jane semper t’ey cla y dispuesto pa yuda cualkier caminda cu tin escasez di personal no ta importa cua di e clinicanan di hospital. Ademas, e ta involucra den diferente comision entro otro Hospital Carnival Group y ‘staff appreciation week’.Dokter di pulmon Allan Steward ta sumamente contento cu Mary Jane su trabou y ta conta cu “E ta excelente den traha rooster y den organisa y regla hasta asuntonan compleho pa pashent.Y si tin mester e por regla diferente cos den corto tempo pasobra e ta hopi bon den ehecuta diferente tarea pareu. Mary Jane tin un bon comunicacion cu tur dokter, colega y tambe pashent unda cu su follow-up nunca falta. Banda di esaki nan tin un tremendo cooperacion cu Bonaire pe pashentnan di oncologia cu ta bin Aruba unda cu Mary Jane ta conoci pa ta e intermediario dunando sosten na tanto e pashent como su famia.”Loke ta resalta di dje ta su comprension pa pashent pero tambe pa colega. Manera e mes ta bisa “mi ta purba di pone mi mes den nan sapato.” E ta un persona cu por yega facil na dje, cu ta duna guia unda cu e por y cu tin un actitud enfoka riba resolve problema.Mary Jane ta un colega profesional cu tur hende ripara gusta su trabou. E ta yega semper na ora, tin bon humor y ta amabel cu tur hende. Su actitud positivo hasta e ta transmiti pa su coleganan y pashentnan asina duna briya na nan dia.

Ademas e ta tuma iniciativa pa asisti na proyectonan y actualmente ta lider di e proyecto pa e ‘tool’ digital Notiz pe policlinicanan y ta presidente di tanto e comision di actividad como e team di calidad pe policlinicanan.

Y no por falta di menciona cu Mary Jane ta reemplasa e manager di policlinicanan durante su ausencia. Pues e por ehecuta tareanan cu normalmente no ta den su funcion como secretaria y esaki sigur tin un balor grandi pe organisacion.

Mary Jane a demostra di ta un tremendo ehempel pe organisacion. Hunta di Directiva, management y coleganan ta orguyoso di tin Mary Jane den e team y ta hopi agradecido pa tur e trabou cu e ta eherce. Pabien Mary Jane cu e reconocemento bon mereci!